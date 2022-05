L'ID. Buzz a fait l'objet d'une longue et minutieuse campagne de teasing et il semble que Volkswagen Commercial Vehicles ait prévu une stratégie similaire pour sa prochaine grande révélation. L'Amarok de deuxième génération est de retour dans une nouvelle avant-première officielle pour présenter ses phares LED adaptatifs. Si toutes les versions du pick-up de taille moyenne sont équipées de diodes électroluminescentes, seules les versions les plus chères seront dotées de la technologie "IQ Light".

Comme on l'a vu sur d'autres produits du groupe VW, à partir de la Polo facelift, les diodes électroluminescentes matricielles atténuent automatiquement la lumière en fonction de la circulation et de l'éclairage de la route. Ces phares éclairent également mieux les virages. Les LED matricielles génèrent environ 900 lumens, soit à peu près le double de ce que vous obtenez avec les phares standard.

Volkswagen Amarok nouvelle génération teaser

9 Photos

Entièrement remanié, l'Amarok regorgera de technologies. Il disposera de 30 fonctions d'aide à la conduite, d'un tableau de bord numérique, d'un système d'infodivertissement SYNC 4 de 12 pouces emprunté à Ford et d'un système audio Harman Kardon. Les acheteurs pourront également configurer ce modèle avec des sièges à réglage électrique et choisir entre deux nouveaux niveaux de finition - Panamericana axé sur le tout-terrain et l'Aventura axé sur la route.

Comme vous l'avez probablement déjà entendu, le nouvel Amarok sera fortement inspiré de la dernière génération de Ford Ranger. Cela dit, VW a promis un design différencié à l'intérieur comme à l'extérieur.

Hautement configurable, l'Amarok sera proposé avec des jantes de 17 à 21 pouces, des carrosseries à cabine simple ou double, et un choix entre une propulsion arrière et quatre roues motrices. La configuration 4 roues motrices sera soit à la demande, soit permanente, en fonction des spécifications. En ce qui concerne les moteurs, les clients auront l'embarras du choix entre plusieurs groupes motopropulseurs à quatre et six cylindres, certains fonctionnant à l'essence mais la plupart au diesel. Le plus puissant sera un V6 TDI de 3,0 litres, mais il reste à savoir s'il s'agira d'un véritable TDI de VW ou s'il sera repris du Ranger.

Le nouvel Amarok sera présenté le 7 juillet, et sa production (par Ford) débutera avant la fin de l'année à Pretoria, en Afrique du Sud. L'Amarok actuel restera en production dans l'usine de VW à Pacheco, en Argentine.