Spécialisé dans le développement et la fabrication de modèles de course, Prodrive vient d'annoncer sur les réseaux sociaux l'arrivée d'une nouvelle sportive le 25 mai prochain.

Le teaser qui accompagne cette annonce contient de nombreux indices qui laissent présager une édition limitée de l'un des mythes absolus de l'univers du rallye.

Tant d'indices, si peu de doutes

L'image montre une silhouette très similaire à celle de la célèbre Impreza WRX. Le profil de l'aile, les boucliers et la prise d'air sur le capot font clairement référence à la sportive japonaise, tout comme le montant B, dont la position très reculée évoque un coupé.

Même le nom "P25" semble être un hommage à Subaru. Le "P" pourrait simplement être l'initiale de "Prodrive", tandis que le "25" pourrait être une référence à l'année 1997, année où Subaru a remporté son troisième titre de champion du monde des constructeurs en WRC. D'ailleurs, Subaru avait lui-même créé une édition spéciale de l'Impreza 22B STI en 1998 pour célébrer sa victoire en rallye.

Le dernier adieu de la STI ?

Il est difficile de dire quel moteur animera cette mystérieuse Prodrive P25 pour le moment. Rappelons que l'entreprise a récemment dévoilé le "Hunter", un tout-terrain équipé d'un V6 3,5 de 600 ch d'origine Ford. On ne sait pas encore si la firme britannique veut jouer les gros bras avec de la puissance à profusion, ou si elle veut créer une sorte de restomod fidèle à l'Impreza originale qui disposait, pour rappel, d'un 2,2 litres boxer turbo de 276 ch (dans la déclinaison 22B STI).

Ce modèle pourrait avoir un écho tout particulier qui plus est puisque Subaru, sauf surprise, ne relancera pas le blason STI. Du moins, sous la forme que nous connaissions. De plus, la prochaine génération de WRX devrait se cantonner uniquement à quelques marchés. Sans surprise, elle ne devrait pas arriver en France, ni même en Europe plus généralement en raison des normes anti-pollutions qui évoluent beaucoup trop rapidement.