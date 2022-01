À l'aube du tout électrique, même les plus réticents pourraient bien commencer à apprécier le quatre cylindre à bord d'une sportive. Difficile d'obtenir des chiffres officiels au niveau mondial, mais il faut croire qu'il s'agit sans doute du moteur thermique le plus populaire, tout marché confondu, notamment grâce à sa polyvalence, son efficience et ses performances.

Avec la chasse aux émissions de CO 2 , certains constructeurs s'en sont remis au quatre cylindres pour continuer de proposer des voitures sportives, comme ce sera le cas de la future Mercedes-AMG C 63, qui troquera prochainement son V8 contre un "quatre pattes" hybride rechargeable.

Plusieurs sportives sont aujourd'hui équipées d'un quatre cylindres et, à travers cet article, nous avons regroupé les blocs dotés de quatre cylindres les plus puissants jamais installés sous le capot d'une voiture de série. Et nous précisons bien "de série", car si ça n'avait pas été le cas, certaines voitures de course, ou certains dragsters même, auraient trusté les premières places.

Porsche MA2.22 (2017 à aujourd'hui) - 365 chevaux

Installé sur les Porsche 718 Cayman et Boxster GTS en 2018, il s'agit d'un quatre cylindres à plat, de 2,5 litres de cylindrée, développant 365 chevaux et 420 Nm de couple. Ce modèle fut développé comme le "maillon" de la gamme 718, entre l'entrée de gamme de 300 chevaux et la puissante GT4 (ou Spyder pour le Boxster) de 420 chevaux (avant que le Cayman GT4 RS arrive). La vitesse maximale est annoncée à 290 km/h, tandis que le 0 à 100 km/h prend 4,6 secondes.

À partir de 2020, la gamme GTS est désormais pourvue d'un flat-six 4,0 litres de 400 chevaux. Le 2,5 litres dont nous vous parlons est toujours proposé sur les Cayman et Boxster S avec une puissance de 350 chevaux.

Volvo B4204T43 (2017 à 2018) - 367 chevaux

Avant de se lancer dans une électrification majeure de sa gamme, Volvo a produit entre 2017 et 2018 l'un des quatre cylindres 2,0 litres les plus puissants qui soient, avec 367 chevaux et 470 Nm. Ce moteur était installé sous le capot des S60 et V60 Polestar, les modèles les plus performants jusqu'à ces années-là. La berline et le break pouvaient tout deux passer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, avec une vitesse de pointe limitée électroniquement à 250 km/h.

Les S60 et la V60 ont évolué depuis, avec une nouvelle génération et, en guise de porte-étendard, un nouveau modèle Polestar hybride rechargeable avec une puissance cumulée de 405 chevaux.

Mercedes M133 (2013 à 2019) - 381 chevaux

Le M133 a fait les beaux jours des Mercedes-AMG A 45, CLA 45 et GLA 45 de la génération précédente. Initialement capable de développer 360 chevaux et 450 Nm de couple, il a été affiné à partir de 2015 pour délivrer 381 chevaux et 475 Nm, ce qui en fait l'un des 2,0 litres les plus puissants du marché. Grâce à cet incroyable moteur, la Mercedes-AMG A 45 pouvait accélérer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes.

Basé sur le M270 (encore utilisé sur certains modèles moins puissants), il a été fortement remanié par la firme d'Affalterbach, qui a notamment ajouté un système de refroidissement dérivé du V8 6,2 litres de la SLS AMG.

Ford 2,3 litres Ecoboost (2015 à aujourd'hui) - 400 chevaux

Le 2,3 litres quatre cylindres conçu par Ford est l'un des plus polyvalents. Le moteur est produit dans l'usine espagnole de Valence et équipe une large gamme de modèles vendus en Europe et aux États-Unis.

On le trouve par exemple dans le Bronco et la Mustang, mais il est également présent au sein d'autres modèles, plus exotiques en Europe, comme les Lincoln MKC et Corsair. La voiture qui nous parle le plus quand on évoque ce moteur, c'est évidemment la Ford Focus RS (dont la production s'est arrêtée en 2019) avec 350 chevaux et 475 Nm.

Dallara utilise également ce moteur à bord de la Stradale, avec 400 chevaux et 500 Nm. Des chiffres qui permettent à la supercar italienne de 855 kilos d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, avec une vitesse de pointe annoncée à 280 km/h.

Mais ce n'est pas tout. La marque a récemment dévoilé la Stradale EXP, une version encore plus puissante qui développe 500 chevaux et 700 Nm. Néanmoins, ce modèle est uniquement homologué pour la piste, ce qui ne lui permet pas d'entrer dans notre classement.

Mercedes M139 (2019 à aujourd'hui) - 421 chevaux

Le M139 est un moteur qui bat des records parmi tous les quatre cylindres. Installé au sein des actuelles Mercedes-AMG A 45, CLA 45 et GLA 45, il développe 387 chevaux. Dans la version S la plus puissante, qui est la seule vendue en France, il développe 421 chevaux et 500 Nm de couple.

Le moteur est fabriqué à la main au siège de Mercedes-AMG, à Affalterbach, en Allemagne, et constitue un concentré de technologie. Tourné à 180 degrés par rapport au M133 précédent, il est associé à une transmission intégrale et à une boîte automatique à double embrayage à huit rapports de nouvelle génération. Au sein de l'A 45, le 0 à 100 km/h est annoncé en 3,9 secondes et la vitesse maximale est de 270 km/h.

Subaru EJ257 (2019) - 346 chevaux

Le classement s'arrêterait là si nous ne considérions que les modèles européens. En fait, il existe un autre modèle, bien connu sur le Vieux Continent, mais qui l'est encore plus en Amérique malgré le fait qu'il s'agisse d'une voiture... japonaise. Nous voulons bien entendu évoquer le cas de la redoutable Subaru WRX STI.

L'édition spéciale baptisée "S209", produite en 2019 à seulement 200 unités, et uniquement pour les États-Unis, en est l'ultime version avec le bloc EJ257 poussé à 346 chevaux et 450 Nm de couple, soit 46 chevaux et 43 Nm de plus que la STI "normale".

Le moteur boxer 2,5 litres de la S209 est le plus puissant jamais monté sur une WRX, et ses performances sont accentuées par une caisse plus large et plus aérodynamique afin d'être encore plus efficace sur piste.

Mitsubishi 4B11T (2014) - 446 chevaux

La voiture de série dotée d'un quatre cylindres la plus puissante jamais proposée officiellement par un constructeur automobile reste la Mitsubishi Lancer Evo X FQ-440 MR, vendue en 2014 au Royaume-Uni uniquement, et capable de délivrer 446 chevaux et 559 Nm.

Il s'agit de l'évolution la plus extrême de l'Evo, la Mitsubishi Lancer qui, après avoir remporté le championnat du monde des rallyes pendant quatre ans, de 1996 à 1999, est devenue un véritable mythe parmi les amateurs de sportives.

Les 40 exemplaires de la Mitsubishi Lancer Evo X FQ-440 MR (tous blancs) sont animés par le désormais légendaire moteur quatre cylindres turbo à 16 soupapes "4B11T". Il s'agit d'un moteur "carré" avec un alésage et une course de 86 millimètres, une cylindrée de 1998 cm3, une chaîne de distribution et une distribution variable MIVEC. Il est, en outre, équipé d'injecteurs spéciaux, d'un calculateur spécifique, d'un turbocompresseur HKS et d'un système d'échappement Janspeed.

Le résultat ? Une berline quatre portes à transmission intégrale, dotée d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports, capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 252 km/h. Il s'agit aujourd'hui d'un véritable objet de collection que seulement 40 chanceux possèdent dans leur garage.