Il fut un temps où les quatre cylindres peinaient à dépasser les 100 chevaux. Un temps aujourd'hui révolu, et pas qu'un peu, puisqu'un simple trois cylindres peut désormais quasiment doubler cette valeur. Un quatre cylindres conventionnel développe aujourd'hui, suivant les constructeurs, en moyenne entre 150 et 200 chevaux.

Les quatre cylindres sont même utilisés au sein de voitures sportives, la Mustang a eu le droit à son quatre cylindres en Europe il y a quelques années, tandis que la Mercedes-AMG A 45 S se targue d'avoir sous son capot le quatre cylindres de série le plus puissant du marché avec 421 chevaux, soit environ 211 ch/litre.

En allant fouiller dans l'univers de la compétition, il n'est pas rare de tomber sur des moteurs encore plus véloces, avec un rendement beaucoup plus élevé mais, et c'est le revers de la médaille, qui durent beaucoup moins longtemps. C'est le cas de Thor, un impressionnant quatre cylindres de 4,0 litres de cylindrée, développé par l'entreprise finlandaise Elmer Racing.

Ce 'big-block", doté d'un gros turbo, développe 1500 chevaux à 8500 tr/min dans sa configuration "standard". Il a été conçu pour la compétition évidemment, et plus particulièrement pour les courses de côte et les contre-la-montres.

Avec un rendement de 375 ch/litres, Thor impressionne déjà dans sa configuration de base, mais les ingénieurs peuvent encore aller plus loin en doublant la puissance. Ainsi, il peut développer jusqu'à 3000 chevaux (à 10 500 tr/min) et pourra être utilisé, notamment, pour des courses de dragsters.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la base du moteur est toujours disponible à la commande sur le site de l'entreprise finlandaise et elle s'affiche à partir de 99 200 euros. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur cet étonnant moteur, Elmer Racing a dévoilé une série de trois vidéos en expliquant brièvement ses caractéristiques et la manière dont il est fabriqué.