Le moteur à aspiration naturelle de grosse cylindrée est peut-être sur son lit de mort. Mais chez Cosworth, on continue à développer cette espèce en voie de disparition, que ce soit le dernier V12 de 6,5 litres pour l'Aston Martin Valkyrie, mais aussi le V12 de 3,9 litres pour la Gordon Murray T.50.

Alors certes, la base de ces deux moteurs à haut régime est constituée d'unités compactes à trois cylindres de 1,6 litre, mais à la fin des années 1990, Cosworth avait conçu une motorisation encore plus petite.

Développé comme mule d'essai pour ce qui allait devenir le dernier moteur V10 de Cosworth pour la Formule 1, ce petit moteur n'a qu'un seul cylindre et une cylindrée de 0,3 litre. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où les petits moteurs nous sont imposés pour répondre à des réglementations plus strictes en matière d'émissions, ce petit moteur à un seul cylindre avait pour objectif de fournir des performances. Drivetribe s'est entretenu avec le directeur général de Cosworth pour faire la lumière sur ce petit moteur pour le moins excentrique.

Créé aux alentours de 1998-1999, ce prototype de moteur a servi de tremplin pour le développement du moteur TJ qui a ensuite équipé plusieurs Formule 1. Il a fait ses débuts chez Jaguar Racing en 2003 et a également été utilisé par Minardi lors des deux saisons suivantes, ainsi que par Red Bull en 2005. Il a été retiré à la fin de cette saison, car à partir de 2006, toutes les F1 sont passées à un V8 d'une cylindrée maximale de 2,4 litres, conformément à la nouvelle réglementation.

Pourquoi le rendre si petit ? Parce que c'était le moyen le moins cher et le plus rapide de tester de nouveaux composants de moteur avant de créer le moteur V10 de taille normale. Le TJ est issu d'une époque dorée où les réglementations n'étaient pas aussi strictes qu'aujourd'hui et où le concept de réduction des coûts était pratiquement inconnu. Les ingénieurs disposaient donc d'une grande liberté de développement, pour autant qu'ils respectent la cylindrée de 3,0 litres. Même si les moteurs étaient plus petits, la puissance a augmenté par rapport à la période 1989-1994.

Même ce "vestige" développe encore 90 chevaux pour une cylindrée de 300 cm3 et peut monter jusqu'à 20 000 tr/min. Le directeur général de Cosworth admet que la sonorité n'était pas particulièrement agréable à plein régime et que la rigidité en torsion était mauvaise en raison de l'absence d'autres cylindres, mais néanmoins, il a fait ce qu'il était censé faire : accélérer le développement du V10 de 3,0 litres.

Gardez à l'esprit que le moteur a déjà plus de 20 ans et qu'il est à atmosphérique, donc extraire autant de puissance d'une si petite cylindrée sans recourir à l'induction forcée était un véritable exploit à l'époque. En faisant un saut rapide dans le temps pour revenir en 2021, il y a quelques citadines sportives avec des moteurs petits mais puissants, à savoir le 1,5 litre EcoBoost de Ford avec 200 ch d'une unité à trois cylindres dans les Fiesta ST et Puma ST. Il y a aussi le moteur 1,6 litre à trois cylindres de la Yaris de Toyota, qui développe 261 ch et qui, selon la rumeur, sera également proposé sur la Corolla.