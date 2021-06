Les Ford Fiesta ST et Puma ST font encore partie des rares petites sportives disponibles. En effet, en vue des nouvelles normes environnementales, le segment des petites GTI est décimé et rares sont encore les constructeurs à proposer des petites sportives. Chez Ford, on a le choix du roi, entre la citadine sportive ou bien le petit SUV urbain dynamique, deux véhicules motorisés par un petit trois cylindres 1,5 litre de 200 chevaux.

Avec une telle cavalerie sous le capot, la puissance est largement suffisante pour ce genre de modèle, mais ce n'est visiblement pas l'avis de tout le monde, en tout cas pas celui des préparateurs britanniques de chez Mountune, habitués à travailler sur les modèles sportifs de chez Ford. Le préparateur vient de dévoiler un kit spécifique permettant de faire grimper le trois cylindres EcoBoost de 200 à 235, voire 260 chevaux, en faisant ainsi l'un des trois cylindres les plus puissants au monde, en compagnie de celui qui équipe la Toyota GR Yaris.

Deux kits sont proposés par Mountune, l'un baptisé m235 qui permet aux deux modèles de disposer de 235 chevaux et 350 Nm, et l'autre nommé m260 qui fait grimper la cavalerie à 260 équidés et 365 Nm de couple.

La puissance supplémentaire peut être libérée d'une simple pression sur un bouton, puisque le boîtier est connecté à l'application Smartflash, disponible sur n'importe quel smartphone. Pour le kit m260, il ne s'agit pas seulement d'une reprogrammation électronique, les ingénieurs ont aussi revu le système de refroidissement et celui d'injection.

Parmi les autres améliorations, Mountune précise qu'ils ont également retravaillé le système de Launch Control, le son à l'échappement a été amélioré, tout en conservant le filtre à particules et le catalyseur montés à l'usine, tandis qu'un système antivol a été ajouté. Concernant les prix, il faudra débourser 575 livres (soit environ 670 euros) pour le kit m235 et 675 livres (785 euros) pour le m260.