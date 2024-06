La Formule 1 arrive à Londres avec une exposition itinérante qui sera inaugurée dans la capitale du Royaume-Uni le 23 août.

Inaugurée à l'ExCel de Londres, l'exposition est annoncée comme "la plus grande et la meilleure jamais créée", avec un certain nombre d'attractions supplémentaires par rapport à celles qui ont déjà fait le tour de l'Espagne, de l'Autriche et du Canada.

Ces éléments supplémentaires sont centrés sur le Grand Prix de Grande-Bretagne et son histoire. Un partenariat avec le musée de Silverstone fera revivre des histoires de courses britanniques d'antan, des simulateurs permettront aux visiteurs de se familiariser avec le circuit de Silverstone et tous les pilotes, pas seulement les plus rapides, participeront à un tirage au sort pour gagner des billets pour le Grand Prix de l'année prochaine.

À côté de ces éléments britanniques, on retrouvera les différentes salles qui font partie de l'exposition depuis son lancement, notamment les restes carbonisés de la Haas de Romain Grosjean lors du Grand Prix de Bahreïn de 2020, qui se trouvent dans l'avant-dernière salle, intitulée "Survie".

Chaque salle ayant son propre thème, les visiteurs commencent leur voyage par "Il était une fois la Formule 1", qui passe en revue certains des moments les plus marquants de la discipline. C'est également dans cette salle que se trouve l'apport du musée de Silverstone.

"Design Lab" donne un aperçu de l'aspect industriel de la F1, "Drivers and Duels" se concentre sur les pilotes avant "Revolution By Design", qui explore les nouvelles technologies.

"Il est tout à fait approprié d'amener l'exposition F1 dans la capitale britannique et de rendre hommage aux équipes, pilotes et personnalités britanniques qui ont marqué l'histoire de la F1", a déclaré Emily Prazer, directrice commerciale de la Formule 1.

F1 Exhibition London, Drivers and Duels

"L'exposition sur la F1 a été incroyablement populaire depuis son lancement à Madrid, et les succès remportés à Vienne et à Toronto prouvent qu'il s'agit d'un excellent moyen de s'adresser à la fois aux fans inconditionnels et à de nouveaux publics, tout en élargissant la portée de la F1 au-delà des circuits de course."

"Londres est l'une des villes les plus dynamiques du monde sur le plan culturel, et nous sommes impatients d'accueillir des visiteurs du monde entier à l'exposition."

Les billets exclusifs en prévente sur liste d'attente seront mis en vente le mardi 25 juin à 10 heures, suivis d'une prévente Eventim à 10 heures le mercredi 26 juin et d'une mise en vente publique à 10 heures le vendredi 28 juin. Tous les détails sont disponibles ici.