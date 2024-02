L'annonce d'un nouvel accord de 10 ans avec la Formule 1 pour maintenir le GP de Grande-Bretagne à Silverstone au moins jusqu'en 2034 a été une bonne nouvelle pour tout le monde.

Ces derniers mois, de plus en plus de circuits se sont engagés sur le long terme, avec notamment, Melbourne en tête, grâce à sa date d'expiration en 2037.

Du côté de la F1, les contrats à long terme permettent à l'organisation de bénéficier d'un flux régulier de revenus liés à l'organisation des courses, qui s'étendra à l'avenir.

Pour les promoteurs, cela commençait à ressembler à un jeu de chaises musicales, étant donné qu'il est peu probable que le programme s'étende au-delà de 24 ou 25 week-ends par saison.

Une fois que Suzuka a été confirmé jusqu'en 2029, Silverstone est resté le dernier site avec un contrat se terminant en 2024 et aucun créneau garanti au-delà de cette saison.

La nouvelle du GP du Japon intervient peu de temps après que le populaire circuit de Barcelone a été abandonné au profit d'une course à Madrid à partir de 2026, et alors que les discussions sur un événement à Londres se poursuivent également en parallèle.

Si les fans britanniques étaient un peu nerveux, ils n'avaient pas à s'inquiéter. Tout était déjà en place et il ne restait plus qu'à savoir quand l'annonce serait faite pour Silverstone.

En fin de compte, si la F1 explore de nouveaux marchés et recherche de plus en plus de circuits urbains, son PDG Stefano Domenicali est bien conscient que le sport doit conserver son noyau de circuits traditionnels.

Cela explique également pourquoi l'avenir de Suzuka a été assuré malgré l'intérêt d'une course de rue potentielle dans la ville voisine d'Osaka.

En tant que pied-à-terre de sept équipes, plus l'organisation de la F1 elle-même avec ses bureaux, Silverstone occupe une place particulière dans la hiérarchie naturelle des sites de F1.

"Elle aura 75 ans en 2025. C'est l'une des meilleures courses de l'année, la plupart du temps. C'est la plus fréquentée, ou presque. Elle est extrêmement populaire auprès des équipes basées localement, et c'est la course la plus durable en raison du fait que les équipes ne voyagent pratiquement pas en avion pour venir ici, et que le public est à 98 % britannique. "Nous apportons une grande valeur ajoutée au championnat et nous faisons plus que payer notre part. J'ai toujours été confiant quant à notre position" déclare Stuart Pringle, directeur général du circuit.

L'expérience est primordiale après l'épreuve de Vegas

Pringle affirme que les annonces régulières de prolongation de contrat pour d'autres sites n'ont pas ajouté d'urgence supplémentaire aux négociations avec la F1 et que l'expérience favorise Silverstone.

"Ce qui est clair, c'est que la F1 valorise l'expérience", ajoute-t-il. "Il y a beaucoup de risques liés à l'arrivée de nouveaux promoteurs. Ce n'est pas facile. La promotion de Las Vegas par Liberty Media leur a montré qu'il y avait des défis à relever.

"Je pense qu'ils ont fait un travail fantastique. J'étais présent et j'ai trouvé que c'était un Grand Prix exceptionnellement bon. Mais c'est très, très difficile, avec énormément de risques.

"Il y a beaucoup de connaissances conservées dans ce domaine et beaucoup d'expérience entre les trois personnes qui gèrent le Grand Prix. Moi-même, notre directeur des opérations et notre directeur de circuit, nous avons organisé plus de 80 Grands Prix à nous trois. Il y a donc beaucoup de connaissances, et cela a de la valeur".

Tout comme Pringle ne craignait pas de perdre face à une candidature d'un autre pays, il ne s'inquiétait pas non plus d'une menace potentielle de la part d'une proposition de course à Londres.

"Personne ne leur versera plus d'argent", dit-il. "Vous ne pourriez pas le faire. Vos coûts sont exorbitants. Il n'y a pas de soutien au Royaume-Uni pour l'aide publique. À tous les niveaux, c'était du vent.

Un accord à long terme surprenant

S'il y a eu une surprise dans l'annonce du jeudi 8 février dernier, c'est bien la durée du contrat. Silverstone signe généralement pour cinq ans et la récente prolongation du contrat de Suzuka était d'une durée similaire, ce qui indique que tout le monde n'est pas en mesure de s'engager à long terme, ni même est encouragé à le faire par la F1.

Compte tenu de l'énorme investissement financier que représente un engagement sur dix ans, y avait-il des risques pour Silverstone ?

"Il y a beaucoup moins de risques associés à un accord à long terme qu'à l'absence de course", explique M. Pringle. "Et si vous voulez dire qu'il y aura des hauts et des bas sur une période de dix ans ? Oui, absolument. "Mais nous avons de la chance, n'est-ce pas ? Le BRDC s'est engagé dans des programmes pour jeunes pilotes comme l'Aston Martin Autosport BRDC Award, qui a accompagné George Russell et Lando Norris ces derniers temps, tandis qu'Ollie Bearman et Luke Browning se sont affrontés il y a quelques années, qui réalisent de grandes choses dans les catégories juniors.

"La qualité est au rendez-vous. Et regardez la clameur autour de l'annonce de Lewis Hamilton/Ferrari. Cela n'a pas été pris en compte lorsque nous avons signé le contrat. "Rien n'est certain, mais la structure du sport dans ce pays est telle que nous sommes assez confiants dans notre capacité à générer des héros à domicile, et c'est fondamentalement l'élément le plus important.

Investir et améliorer l'enceinte du site

Un autre facteur clé de l'accord décennal est son attractivité, ce qui contribue à donner au circuit la confiance nécessaire pour assurer les investissements pour le site.

"Nous voulions un contrat à plus long terme pour nous permettre de poursuivre et d'accroître notre investissement dans la régénération du site de Silverstone", explique M. Pringle.

"Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire pour nous assurer que Silverstone reste un site sportif de classe mondiale, et vous avez besoin de certitude sur vos activités futures pour être en mesure de le faire. C'était donc la principale motivation".

Le circuit prévoit l'équivalent d'une tournée des stades pour la F1, une piste de karting, un simulateur et une scène plus grande.

"Et puis il y a toutes les choses moins glorieuses", ajoute M. Pringle. "Il y a beaucoup de choses à faire, qui ne sont pas très glamour comme refaire le revêtement du périphérique, moderniser les réseaux d'eau, d'électricité et d'égouts.

"Lorsque l'on a affaire à des chiffres comme ceux que nous avons, il faut disposer d'une infrastructure adéquate, et nous n'avons pas été en mesure d'y remédier pendant plusieurs décennies avant aujourd'hui".

Pringle est convaincu que l'avenir de Silverstone ne peut être que meilleur, notamment grâce à des projets en provenance d'Hollywood.