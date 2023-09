McLaren a une riche tradition de finition sur mesure de ses voitures de route. En 1969, Bruce McLaren a construit la sienne sur la base d'un châssis de course et, lorsque la société a entrepris de créer ce qui était alors la voiture de route la plus performante des années 1990, la bien nommée F1, les clients qui avaient les poches assez profondes pour en acheter une ont pu prendre la plupart des décisions.

Lando Norris, pilote de Formule 1 de l'équipe, souhaitait son modèle exclusif, en utilisant toutes les ressources imaginables pour créer sa machine de rêve sur-mesure.

Le personnel de McLaren a ainsi fait une tournée de ses showrooms afin de lui proposer une sélection, avant d'y assortir la couleur "aubergine" qu'il avait choisie... pour qu'il décide finalement de ne pas l'acheter ! La voiture sélectionnée initialement a tout de même trouvé un propriétaire et se trouve aujourd'hui à Hong Kong.

Une "MSO" vraiment particulière

L'incarnation moderne de McLaren Automotive, lancée par l'ancien PDG du groupe Ron Dennis en 2009, est basée à côté du McLaren Technology Centre à Woking, dans une usine construite à moitié sous terre et à l'abri de la circulation (pour se conformer aux règles d'urbanisme plutôt qu'au besoin de secret de Ron Dennis). Une sous-division appelée McLaren Special Operations propose un service de personnalisation et Lando Norris en a pleinement profité lorsqu'il a commandé sa 765LT Spider en édition limitée. Elle est "entièrement équipée" et comporte même son logo personnel brodé sur les appuis-tête.

"Elle est magnifique", dit-il. "Je suis très, très heureux. Je pense que c'est probablement mon achat le plus cher. C'est une façon de me récompenser ou de me donner quelque chose en retour, je suppose, et c'est vraiment très bien..."

"D'une certaine manière, c'est bon pour eux [McLaren]! Je pense qu'elle est magnifique, surtout sous le soleil que l'on a [à Monaco, ndlr]. Elle est entièrement en fibre de carbone bleue. Je suis accro à la fibre de carbone. J'adore son aspect. J'en ai mis le plus possible, chaque petit détail est personnalisé en fonction de ce que je souhaite, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça va être dingue."

"MSO ira littéralement aussi loin que vous le souhaitez avec la voiture. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de voitures personnalisées qui soient aussi bonnes que celle-ci. Beaucoup d'autres constructeurs automobiles sont très limités dans ce qu'ils permettent de faire, mais avec MSO, on peut faire n'importe quoi. C'est épique comme niveau de détail, ils examinent chaque partie de la voiture, changent la couleur, changent la forme. Il y a tellement d'options. Je suis évidemment partial, mais je dirais que MSO est le meilleur pour la personnalisation et l'intégration de votre personnalité dans une voiture."

Si vous souhaitez construire votre propre Spider 765LT à l'image de Lando, il est trop tard, car les 765 exemplaires du V8 biturbo de 765 ch ont tous été vendus. Mais vous pouvez commander une voiture de série et sélectionner quelques-unes des options MSO, comme l'extérieur en fibre de carbone Gloss Blue...

Galerie: Essai McLaren 765LT Spider