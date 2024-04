Le monde de l'automobile a été témoin d'un rassemblement historique d'Aston Martin Valkyries lors du Salon Privé de Londres de cette année. L'événement s'est déroulé dans l'illustre Royal Hospital de Chelsea.

Une collection impressionnante de 14 supercars a été présentée lors de cet événement de renommée internationale, sous l'œil attentif de nul autre qu'Adrian Newey lui-même, le concepteur visionnaire de l'Aston Martin Valkyrie et une figure emblématique de l'écurie de F1 Red Bull Racing, écurie qu'il quittera à la fin de la saison.

L'impressionnante exposition de Valkyrie a été complétée par d'autres modèles emblématiques de la marque britannique, dont deux One-77, une Vulcan et un V12 Speedster. Organisée en collaboration avec le Salon Privé, cette exposition témoigne de la passion et du dévouement du Club des propriétaires d'AMV, qui a orchestré ce rassemblement historique.

"Cet énorme rassemblement d'Aston Martin Valkyrie a été une étonnante première mondiale pour le Salon Privé de Londres", a déclaré David Bagley, directeur de l'exposition. "Ce fut un plaisir de travailler avec l'AMV Owners Club et de réunir tant de propriétaires dans leurs incroyables voitures, et tous ceux qui ont assisté à l'événement sont certains qu'il entrera dans l'histoire comme l'un des plus mémorables."

Le très fermé AMV Owners Club

Fondé en 2023, l'AMV Owners Club est une communauté très fermée pour les propriétaires des prestigieuses supercars Aston Martin de la série V, notamment la Valkyrie, la Vulcan, la Valhalla, la Valour et les éditions spéciales telles que la One-77. Le club, dont le but est d'encourager la communauté des amateurs de supercars, organise un ensemble d'événements à série unique et à séries multiples, en établissant des partenariats avec des événements de luxe de premier plan.