Après des années de rumeurs et de teasers, Red Bull a finalement dévoilé sa toute première voiture de piste, la RB17, au Festival de vitesse de Goodwood. L'hypercar biplace à moteur central développe plus de 1 200 chevaux grâce à un V10 atmosphérique de 4,5 litres assisté électriquement et capable de monter en régime à une vitesse stupéfiante de 15 000 tr/min. Elle pèse moins de 900 kg, et Red Bull promet des performances sur circuit dignes d'une voiture de Formule 1. On peut parler d'extrême.

Ce poids incroyable est dû à la monocoque biplace en fibre de carbone de la RB17, qui utilise le moteur comme un élément du châssis soumis à des contraintes. La puissance est transmise aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses séquentielle à six rapports et d'un différentiel à glissement limité actif à verrouillage hydraulique. Il n'y a pas de marche arrière, celle-ci est assurée par le moteur électrique monté dans le groupe motopropulseur.

Ce moteur électrique produit à lui seul 200 des 1 200 chevaux totaux, le V10 fournissant les 1 000 chevaux restants. Toute cette puissance est contrôlée par le système antipatinage de série, et les freins antiblocage sont présents pour empêcher les conducteurs de se bloquer dans les zones de freinage intense. La vitesse de pointe dépasse les 350 km/h.

Comme on peut s'y attendre avec une voiture développée par le génie de Red Bull, Adrian Newey, l'aérodynamique de la RB17 est impressionnante. Red Bull affirme que la voiture produit jusqu'à 1 700 kg de force portante, soit près du double de son propre poids. Des systèmes de gestion du sillage des roues sont incorporés à la carrosserie pour atténuer le flux d'air autour des pneus. Les ailes avant et arrière sont également dotées d'éléments actifs permettant d'adapter la force d'appui à différents scénarios.

Le reste de l'équipement intérieur de la RB17 est également inspiré du sport automobile. Les quatre coins de la voiture sont équipés d'une suspension à poussoirs réglable, avec contrôle actif de la hauteur et du roulis, ainsi que d'un mode de levage pour franchir les bosses à faible vitesse. La voiture est également équipée d'une direction assistée hydraulique et de freins en carbone aux quatre coins. Il est intéressant de noter que seuls les freins arrière sont commandés par un système de freinage électrique.

Ces freins sont enveloppés par des jantes en fibre de carbone de 18 pouces équipées de pneus de course Michelin développés spécifiquement pour cette voiture. Les clients peuvent également opter pour des roues de 20 pouces chaussées de pneus hautes performances.

Red Bull a conçu la RB17 pour qu'elle soit appréciée facilement et souvent. Il existe des options de sièges personnalisés, un pédalier réglable et des rangements intégrés pour les combinaisons de course et les casques. Le moteur fonctionne à l'essence et chaque voiture bénéficie d'une garantie de 2 ans ou 4 000 kilomètres (selon la première éventualité). L'entreprise affirme que la voiture est suffisamment résistante pour effectuer une course de 24 heures sans entretien. L'entretien normal peut être effectué au siège de Red Bull, dans un centre de service local ou sur le site du client. Les grands entretiens ont lieu tous les 8 000 kilomètres et doivent être effectués au siège de l'entreprise.

À l'instar d'autres constructeurs de supercars ne roulant que sur circuit, tels que Ferrari et McLaren, Red Bull prévoit d'organiser chaque année un certain nombre d'événements privés pour permettre aux clients d'utiliser leur voiture sur circuit comme prévu. L'entreprise prévoit également de faire entrer les propriétaires dans son cercle restreint, en les invitant aux célébrations Red Bull Racing, aux séances de simulateur et aux événements sociaux hors piste.

"Cela faisait des années que je réfléchissais à l'idée de relever le défi de concevoir notre propre hypercar, du concept à la livraison, et ce fut un projet et un voyage magnifiques. Le jour où nous tirons enfin les couvertures et voyons naître la RB17 est vraiment remarquable. L'hypercar RB17 incarne tout ce que nous représentons : Une puissance, une vitesse et une beauté indéniables. Elle est très adaptable dans ses capacités, et nous avons veillé à la concevoir comme une voiture à deux places afin que le plaisir de conduire à des vitesses de F1 puisse être apprécié avec un ami ou un partenaire." - a déclaré Newey dans un communiqué.

Le prix de la RB17 n'a pas encore été communiqué, mais on peut supposer qu'il se situera dans la fourchette des sept chiffres. Cela n'a pas d'importance, puisque les 50 exemplaires ont déjà été vendus. La production devrait débuter l'année prochaine.

