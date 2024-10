Koenigsegg, Rimac et Hennessey sont de grands noms dans le domaine des hypercars. Ces entreprises fabriquent des voitures qui repoussent les limites de l'ingénierie et de la physique, et il n'est pas fréquent de voir leurs PDG au volant de leurs concurrentes, mais le magazine Top Gear a réuni les trois patrons et trois de leurs voitures sur le circuit de Sonoma pour voir ce que chacun pensait des voitures de l'autre.

Les trois véhicules - Venom F5 Revolution de Hennessey, Nevera de Rimac et Jesko Attack de Koenigsegg - sont des modèles de très haute performance, la plus faible développant tout de même 1 600 chevaux, soit environ 200 de moins que les deux autres.

John Hennessey a été le premier à monter dans la Koenigsegg. Il s'est dit "un peu intimidé" lorsqu'on a commencé à réduire l'antipatinage, ajoutant : "Une voiture comme celle-là se doit d'être impressionnante."

Mate Rimac a ensuite pris place dans la Venom F5 pour un tour, la qualifiant de "moteur monstrueux dans un kart. C'est fou". Christian von Koenigsegg a ensuite conduit la Rimac et en est ressorti impressionné. "C'est très agréable, très prévisible, très facile à conduire. C'est amusant et très puissant", a-t-il déclaré en souriant avant de prendre la Hennessey pour un tour.

La vidéo se termine sur Rimac conduisant Koenigsegg sur la piste dans la Nevera, tandis que les deux hommes discutent de mécanique. La deuxième partie devrait être plus révélatrice, car les trois hommes débriefent de la session de piste et, espérons-le, se montrent plus francs à l'égard de leurs concurrents.