Hennessey a commencé à livrer les clients de la Venom F5 en novembre dernier et s'occupe actuellement de la fabrication des 23 voitures restantes, qui ont toutes été vendues depuis longtemps.

En attendant, le constructeur a placé un prototype dépouillé sur un banc d'essai à des fins de test. L'occasion d'entendre le moteur "Fury" qui hurle jusqu'à plus de 8300 tr/min pour contraster avec les nombreux véhicules électriques silencieux présentés il y a quelques jours au CES 2022 de Las Vegas.

La Venom F5 nue est dotée d'un puissant V8 de 6,6 litres avec deux turbocompresseurs et une ligne rouge à 8500 tr/min. Le son est certainement glorieux et nous attendons toujours patiemment de voir ce dont il est capable lors de la course à la vitesse maximale de l'hypercar, promise depuis longtemps, pour franchir la barrière des 300 mph. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'entendre le moteur produire sa pleine puissance de 1 817 chevaux à 8 000 tr/min et son couple de 1 193 livres-pieds (1 617 Newton-mètres) à partir de 5 000 tr/min.

Largement basé sur le V8 LS de GM, le moteur a été fortement remanié avec un nouveau carter sec, des soupapes d'admission en titane, un bloc en fonte et des injecteurs de carburant. Son système de gestion est fait sur mesure et est dérivé des courses de dragsters, ce qui est logique étant donné la puissance du V8. Le successeur de la Venom GT a un bruit délicieusement brut, car il transmet la puissance aux roues arrière par l'intermédiaire d'une transmission semi-automatique à sept rapports et à embrayage unique, équipée de palettes de changement de vitesse.

Basé au Texas, le préparateur automobile Hennessey n'a eu aucun mal à vendre la série malgré le prix de 2,1 millions de dollars pour une hypercar sans airbags. Elle ne sera donc immatriculée aux États-Unis qu'avec un titre d'exposition et de présentation, ce qui signifie que les acheteurs nord-américains ne pourront la conduire que pendant 2 500 miles par an.

Avec un peu de chance, 2022 sera l'année où nous assisterons à un nouveau record mondial pour la production la plus rapide autorisée sur route. Il devrait s'agir d'une bataille entre la Venom F5 et la Tuatara, à moins que Koenigsegg ne veuille une part de l'action. Nous devrons attendre de voir qui sera le premier à atteindre la vitesse magique de 500 km/h (310,6 mph).