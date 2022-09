La production de la Chiron étant désormais entièrement vendue, Bugatti se concentre sur le développement de sa prochaine hypercar qui, sauf surprise, devrait conserver une puissante motorisation thermique. Celle-ci sera étayée d'un ou plusieurs moteurs électriques, mais d'après Mate Rimac, le directeur de Bugatti-Rimac, la remplaçante de la Chiron ne devrait pas passer à l'électrique tout de suite.

En revanche, la firme de Molsheim semblait intéresser, il y a quelques mois, à l'idée de développer un second modèle, en plus de l'hypercar, mais davantage axé sur le côté pratique et la polyvalence. Une voiture ultra-luxueuse et ultra-puissante, mais utilisable tous les jours. Pendant le mandat de Stephan Winkelmann, l'ancien patron de Bugatti qui est retourné chez Lamborghini suite à la fusion entre la firme française et Rimac, il était question d'une grande berline quatre portes ou d'un SUV.

Avec l'arrivée de Rimac et de sa maîtrise de la propulsion électrique, cette grande GT ou ce SUV aurait sûrement eu le droit à un groupe motopropulseur 100 % électrique. À l'époque, Stephan Winkelmann avait déclaré que le modèle proposé serait "une voiture utilisable au quotidien" et aurait "une forme différente" de la Chiron.

Mais selon Achim Anscheidt, le directeur du design de Bugatti, qui s'exprimait dans les colonnes de nos confrères britanniques de chez Autocar, la marque craint qu'une telle décision fasse de Bugatti un fabricant moins exclusif qu'il ne l'est actuellement.

"Nous avons toujours eu une idée de ce que pourrait être une deuxième gamme de modèles", a déclaré Achim Anscheidt. "Mais nous nous sommes aussi dits, à un moment donné, est-ce que ce ne serait pas brader la marque ? Est-ce qu'une étape comme celle-ci serait trop brutale, en 'bradant' ce logo pour de l'argent ? Je suis un grand partisan de l'équilibre, pour ne pas oublier les racines de l'entreprise ou pour créer quelque chose de plus exclusif. Cela signifie que si vous vous lancez dans des volumes un peu plus importants, vous devez devenir plus exclusif de l'autre côté, afin que cela reste le produit de base et que cela équilibre les choses."

Bugatti a confirmé récemment que la Mistral, une version découvrable de la Chiron, sera le dernier modèle de la marque équipé d'un W16. C'est ensuite une hypercar hybride qui prendra le relai, un modèle que nous devrions découvrir en 2024.