Esteban Ocon, pilote de F1 pour l'écurie française Alpine, devrait tenter en octobre prochain de battre le record du tour sur la Nordschleife (Nürburgring) au volant d'une A110 bodybuildée.

En effet, selon le journal l'Équipe, le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 devrait prendre place derrière le volant d'une Alpine A110 préparée par la firme française. L'objectif est ambitieux puisqu'il faudra aller battre le temps de la Porsche 718 Cayman GT4 RS (7'09''300).

Le coéquipier de Pierre Gasly chez Alpine devrait alors profiter d'une semaine de "pause" entre le Grand Prix du Qatar qui se déroulera le week-end du 8 octobre et celui du Texas à Austin le 16 octobre. Ocon devrait alors être placé aux commandes d'une mystérieuse Alpine A110 déjà observée en roulage sur la boucle nord.

Galerie: Photos espion d'une Alpine A110 Extreme

23 Photos

Le précédent record dans la catégorie de la petite sportive française est détenu depuis le mois d'octobre 2021 par la Porsche 718 Cayman GT4 RS. À son bord, Jörg Bergmeister, avait alors bouclé les 20,832 km et les 73 virages en un temps record de 7'09''300. S'il ne pleut pas, Ocon pourrait alors tenter de battre le temps inscrit par la Porsche et faire briller le nom d'Alpine sur la scène automobile internationale. Le pilote natif d'Évreux compte à ce jour 123 Grand Prix de F1, avec trois podiums et une victoire. Il court sous les couleurs d'Alpine depuis le début de la saison 2021, date à laquelle l'écurie Renault a revêtu la couleur bleue d'Alpine.

Si le début de saison d'Alpine en F1 ne répond pas aux attentes de la direction, les ambitions de la firme restent élevées. En effet, en juin dernier, à Pikes Peak, la firme française est parvenue à placer son A110 GT4 en troisième position de la célèbre course de côte. En participant à la célèbre course de côte comme celle de Pikes Peak ou à battre des records sur Nordschleife Alpine montre bel et bien son désir de se faire un nom parmi les grands.

Luca de Meo, PDG du groupe Renault, confirme cette volonté et a partagé sa vision du futur pour Alpine. Selon ce dernier, "les Français n'ont pas de symbole à encourager comme Ferrari l'est pour l'Italie. L'objectif avec Alpine est de lier les couleurs à la passion."