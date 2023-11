Après avoir roulé au Castellet, l’Alpine A424 continue d’avaler les kilomètres sur la piste de Motorland Aragón (connue pour le MotoGP) depuis la fin du mois de septembre. Cette fois, le fer de lance de la marque française avait un objectif assez ambitieux : parcourir 5 400 km en 30 heures. À titre de comparaison, Audi était parvenue à couvrir plus de 5405 km lors de l’édition 2010 des 24 heures du Mans, un record.

Mais la LMDh n’a pas réussie à boucler la distance prévue suite à divers problèmes. Les huit premières heures sont passées comme une lettre à la poste mais l’Alpine a, par la suite, rencontré quelques ennuis : une crevaison ainsi que divers pannes de turbo, de fuite d’huile et d’eau. Malgré tout, l’A424 est allée au bout des 30 heures de roulage et a tout de même parcouru 5 027 km.

Cette première simulation de course avait, certes, pour but d’évaluer la fiabilité générale de la voiture, mais elle a aussi servi à poursuivre la mise au point du bolide. L’équipe a également appris à mieux se servir des pneumatiques Michelin notamment pour la gestion des températures sur piste froide et lors des relais.

Bruno Famin, le vice-président d’Alpine Motorsport, n’est en tout cas pas déçu de ce test comme il l’a expliqué dans un communiqué :

"L’équipe est contente d’avoir atteint ce kilométrage pour ce premier test. C’est satisfaisant et cela récompense le travail de tous. Le principal but de la séance était d’éprouver la fiabilité en recherchant les points faibles. Nous en avons trouvé un certain nombre qu’il va maintenant falloir résoudre. Nous devrons le faire rapidement car le temps file : il nous reste 100 jours avant le début de saison au Qatar et nous avons encore beaucoup à faire, tant pour la fiabilité et plus encore pour la performance. Il nous faut maintenant analyser les datas et tirer tous les enseignements de cette séance afin de profiter au mieux de la prochaine qui sera à Portimao mi-décembre, afin de continuer à faire progresser la voiture."