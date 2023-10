Tous les ans, le test des pneus d'hiver de l'ADAC fait son retour. L'édition de cette année sera publiée juste à temps pour l'automne 2023 dans laquelle les marques premium Continental, Dunlop, Goodyear et Michelin pourront se démarquer pour la première fois. Dans ce contexte, la méthodologie de test nouvellement introduite met en évidence les points forts et les déficits des différents modèles de pneus dans les deux piliers que sont la "sécurité de conduite" et la "performance environnementale". 32 modèles ont été testés dans deux dimensions.

Continental domine la dimension des SUV

Dans la dimension 225/45 R17 (pour les SUV de classe moyenne), quatre pneus ont obtenu la note de test "bon", onze ont été jugés "satisfaisant" et un seul a obtenu la note "médiocre" pour la performance globale. Dans ce contexte, le Continental WinterContact TS870 a convaincu aussi bien pour sa sécurité de conduite que par son empreinte environnementale.

Le Michelin Alpin 6 a obtenu la meilleure note en matière de bilan environnemental grâce à un kilométrage élevé et une faible abrasion. Le Goodyear UltraGrip Performance+ a marqué des points en termes de poids et de consommation de carburant. Le Dunlop Winter Sport 5 a obtenu une bonne note globale malgré de légères faiblesses sur route mouillée.

Parmi les onze pneus ayant obtenu la note "satisfaisant", certains ont montré des faiblesses sur route sèche, mouillée ou enneigée, mais ont obtenu de bons résultats en matière de bilan écologique. Le Kormoran SNOW obtient certes les meilleures notes sur la neige grâce à son profil à grosses rainures, mais ses propriétés sur le sec et surtout sur le mouillé sont inacceptables. Ce pneu doit donc être classé comme "médiocre" et se retrouve à la dernière place.

Dunlop en tête des test de la deuxième dimension

Dans la dimension 205/60 R16 (pneus pour véhicules de la classe compacte), le bilan est globalement bon. Sept des seize pneus testés ont obtenu la mention "bon", sept ont reçu la mention "satisfaisant" et deux la mention "médiocre".

Quatre des pneus ayant obtenu la mention "bon" (Dunlop Winter Sport 5, Michelin Alpin 6, Goodyear UltraGrip 9+ et Continental WinterContact TS870 P) ont convaincu aussi bien en termes de sécurité de conduite que de bilan écologique. Parmi les sept pneus ayant obtenu une note satisfaisante, cinq ont obtenu de bons résultats en matière de bilan environnemental.

En revanche, le Lassa Snoways 4 et l'Austone Athena SP 901 ont été classés "médiocres" en raison de leurs faiblesses en matière de sécurité de conduite. Le Lassa a obtenu des résultats particulièrement mauvais sur route enneigée, tandis que l'Austone a obtenu les plus mauvais résultats en termes de maniabilité, de distances de freinage et d'aquaplaning sur route mouillée.

Comme lors du test des pneus d'été 2023, l'ADAC a utilisé un nouveau système d'évaluation : La note globale se compose à 70% de la "sécurité de conduite" et à 30% du "bilan environnemental". La sécurité de conduite est testée sur route sèche, mouillée et enneigée. L'usure, la consommation de carburant et le bruit sont des critères pour le bilan environnemental. Le poids du pneu, la masse de l'abrasion ainsi que la teneur en substances nocives ou la certification du fabricant sont également pris en compte dans cette note.