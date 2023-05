La Ford Focus en est actuellement à sa quatrième génération, bien que le modèle ait été abandonné aux États-Unis tout comme la version précédente. Actuellement disponible en Europe et sur quelques autres marchés dans le monde, la berline (également vendue sous forme de familiale dans certains pays) est confrontée à un avenir incertain alors que le constructeur américain restructure ses activités pour construire davantage de SUV. De nombreux clients vont sûrement regretter la Focus, car elle est sans aucun doute l'une des meilleures voitures grand public.

On en obtient un exemple concret lors d’un dernier test d'orignal, par km77.com (sur Youtube) de la Focus rénovée pour le marché espagnol. Le véhicule évalué est équipé d'un moteur turbocompressé à trois cylindres EcoBoost de 1,0 litre avec support hybride léger, générant une puissance maximale de 125 chevaux (92 kilowatts) à 6 000 tr/min. Il s'agit de l'un des quatre moteurs disponibles sur ce marché, avec une option plus puissante de 1,0 litre, un diesel de 1,5 litre de 116 ch (82 kW) et la Focus ST avec son quatre cylindres en ligne de 2,3 litres développant 280 ch (206kW).

Toujours efficace, cinq ans après

Le véhicule d'essai est équipé de pneus 215/50 R17 Continental EcoContact 6 et il convient également de souligner qu'il est équipé du kit ST-Line d’usine. À cela s’ajoute une suspension légèrement plus rigide et une configuration de suspension arrière multi-bras.

Lors du premier essai, la Focus n'est pas très performante mais c'est probablement dû au manque de préparation du conducteur aux réactions de la voiture. Après quelques tentatives, la belle bleue couvre le test à 76km/h, ce qui est un bon résultat pour une berline qui a maintenant cinq ans. Les coups de volants sont secs et sans accrocs.

La version rénovée de la génération actuelle de Focus a fait ses débuts en novembre 2021 avec de nouveaux groupes moto-propulseurs électrifiés, des mises à niveau de conception et un nouveau système d'info-divertissement. Le point culminant de l'amélioration technologique a été l'introduction d'un nouvel écran tactile de 13,2 pouces avec une prise en charge des mises à jour en direct et de l'intégration sans fil de l’Apple CarPlay et d’Android Auto.