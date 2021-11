Lorsque Ford a dévoilé la Fiesta restylée à la mi-septembre, elle a également dévoilé la version ST. Alors pourquoi la Fiesta ST est-elle encore en train d'être testée sur le circuit du Nürburgring ? Si vous pensez comme nous, alors effectivement, il pourrait y avoir une version encore un peu plus puissante en préparation. D'autant que le restylage récent n'avait rien apporté de plus niveau performances.

Au premier coup d'œil, le prototype paraît assez ordinaire. Mais en regardant de plus près, on remarque les étriers de frein dorés à l'avant. Nous avons également l'impression que la Fiesta ST est un peu plus basse que le modèle normal, tandis que les deux embouts d'échappement ne sont pas bien alignés. De plus, il y a quelques découpes rudimentaires autour des embouts d'échappement.

Ce qui est également un peu déroutant, c'est de savoir pourquoi ils testent la version d'avant restylage, et aussi pourquoi il y a du ruban adhésif noir sur les capteurs de stationnement arrière. En outre, la porte arrière du côté conducteur comporte une pièce rectangulaire noire, mais on ne sait pas si elle masque un capteur quelconque ou si c'est un badge. L'autocollant "BWI" sur le hayon est probablement lié à ces étriers flashy puisque la société est spécialisée dans les freins.

Cependant, nos espions ont fait un peu d'investigation et ont découvert que la Fiesta ST est un prototype officiel de Ford. Ils affirment également que le refroidisseur d'air qui apparaît à travers les mailles de la calandre inférieure est un peu plus grand que ce que nous avons l'habitude de voir sur la petite sportive. L'intérieur semble normal, mais c'est peut-être uniquement parce qu'il s'agit d'une mule d'essai.

C'est là que nous commençons à spéculer, car Ford pourrait être en train de concocter un dérivé plus puissant. Si c'est le cas, il ne s'agira pas d'une RS, Ford ayant mis fin à cette idée en mai 2018. Si une version haute performance est effectivement à venir, nous pourrions avoir affaire à une édition spéciale à tirage limité, potentiellement pour marquer la fin de la route de la Fiesta WRC de l'équipe M-Sport Ford World Rally Team.

Au cas où vous ne le sauriez pas, elle sera remplacée l'année prochaine par une Puma ST à moteur hybride. À cet égard, le mois dernier, le crossover sportif a été aperçu en train de subir des tests avec une configuration électrifiée.