Préparer un véhicule consiste à le rendre plus beau et plus excitant à conduire. Des entreprises se sont spécialisé dans ce domaine à l'image de Prior-Design, Brabus ou encore ABT. Les travaux de ces préparateurs sont plus ou moins discutables, mais cette Ford Mustang modifiée met tout le monde d'accord puisqu'elle est incontestablement... moche !

Ces images ont été publiées sur Reddit. Elles montrent une Ford Mustang cabriolet de cinquième génération avec un kit carrosserie particulièrement ignoble. Outre la calandre XXL qui donne à la Mustang l'apparence d'un poisson à la bouche ouverte, les boucliers avant et arrière et les semblants éléments aérodynamiques sur le côté de la voiture sont affreux.

À cela, ajoutez de fausses prises d'air sur le capot et vous obtiendrez le cocktail parfait pour la caractériser de pire préparation du monde. Le plus décevant est que la qualité du travail de la (les) personne(s) qui a (ont) réalisé cette préparation est médiocre. Les ajustements et les finitions sont à revoir, tout comme la forme irrégulière des pièces ajoutées.

Cette Ford Mustang est définitivement à oublier, le propriétaire aurait mieux dû la garder de série au lieu d'installer cet horrible kit. Nous avons tout de même une bonne nouvelle, car vous ne risquerez pas de croiser cette immonde machine en Europe. Les photos ont été prises en République dominicaine.

Pour vous rincer les yeux, voici quelques préparations réussies de la Mustang. Elles sont à des années-lumière de celle qui sévit dans les Caraïbes. Espérons que son kit lui sera retiré afin qu'elle puisse retrouver une apparence et une vie normale. La pony car ne mérite pas ça, les designers de Ford ne seraient pas fiers de découvrir ces images.

Pour rappel, le constructeur à l'ovale bleu travaille actuellement sur une toute nouvelle génération qui sera lancée dans plusieurs mois. Elle sera hybride et devrait aussi être commercialisée en Europe.