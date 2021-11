C'est en mars 2022 que l'actuelle Ford Mondeo tirera sa révérence sur le Vieux Continent. Et pour le moment, on ne connaît pas les plans de la firme à l'Ovale Bleu concernant le successeur du modèle, même si de récentes photos espion ont permis de confirme que le constructeur travaille sur la suite. Et l'on peut déjà se faire une idée précise de ce à quoi elle ressemblera, quel que soit le nom qu'elle prendra.

Le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information a publié des photos de la nouvelle Mondeo destinée au marché local. Elle prend la forme d'une berline dont le design est inspiré du SUV électrique Mustang Mach-E et, dans une plus large mesure, des Evos. Cette dernière sera vendue sous forme crossover, alors que la nouvelle Mondeo conserve sa forme de berline tricorps plus traditionnelle.

Galerie: Nouvelle Ford Mondeo, photos en fuite en Chine

3 Photos

Sur les photos on peut découvrir un modèle en finition ST-Line, qui présente des touches plus sportives, des accents noirs laqués sur le bouclier avant, une finition extérieure bicolore et un grand diffuseur à l'arrière. La fuite en provenance de Chine révèle également qu'il y aura plusieurs options de personnalisation différentes en fonction du niveau de finition. Un lettrage Mondeo sur la malle de coffre confirme que la berline conservera son nom pour le marché chinois.

Il n'en va pas de même pour l'Europe, du moins pour l'instant. Ford n'a pas dévoilé ses plans, mais à en juger par les photos espions du mois dernier, il pourrait y avoir un successeur à la Mondeo actuelle, bien que (probablement) avec un nom différent. Ce qui ferait écho à la situation américaine, avec la Fusion (nom de la Mondeo outre-Atlantique) qui a été retirée, et qui devrait laisser la place à un modèle plus proche du crossover Evos, plutôt qu'à la berline traditionnelle vue ici.

La fuite confirme également que la nouvelle Mondeo sera vendue avec un moteur à essence de 2,0 litres en Chine, développant 237 chevaux (175 kilowatts). La voiture sur les photos est montée sur des roues de 19 pouces avec des pneus 235/45 et a un empattement de 2945 millimètres. La nouvelle Mondeo mesure 4935 mm de long, soit 66 mm plus longue que le modèle encore en vente par chez nous.