Il y a quelques heures, nous avons reçu une confirmation officieuse que Ford prépare effectivement un successeur à la Mondeo. Des photos espions prises en Allemagne suggèrent fortement qu'une remplaçante est actuellement en cours de développement.

Les photos montrent que le modèle est très similaire à la Ford Evos en termes de design, notamment à l'avant, bien qu'il y ait quelques différences majeures à l'arrière. Le prototype ressemble beaucoup à une berline traditionnelle et sa forme n'est pas très différente de celle de l'actuelle Mondeo à hayon. Pour les amateurs de SUV et de crossovers, c'est assurément une bonne nouvelle.

Galerie: Illustration de la descendante à la Ford Mondeo

Pour donner un aperçu plus détaillé du successeur de la Mondeo, le designer KDesign a réalisé un rendu du véhicule sur la base des photos espion. Nous sommes déjà enthousiasmés par le nouveau produit de l'ovale bleu, c'est une bouffée d'air frais à l'ère des SUV qui dominent les charts dans le monde entier.

À en juger par plusieurs détails, notamment les poignées de porte et les rétroviseurs latéraux, les rendus sont basés sur l'actuelle Mondeo. Cela donne au véhicule une position plus basse par rapport à ce que nous avons vu sur les photos espion et nous ne nous en plaignons pas. Évidemment, beaucoup de choses seront différentes entre les rendus et la voiture réelle, mais au moins nous avons un aperçu global de la nouvelle Mondeo (qui pourrait avoir un nom différent).

Avec les crossovers et les SUV qui jouent un rôle majeur dans la gamme de Ford, il est bon de voir que la société n'a pas oublié les clients qui veulent conduire quelque chose de plus conventionnel, assis plus bas sur la route. Les premiers rapports sur le successeur de la Mondeo faisaient état d'un break haut de gamme rivalisant avec la Subaru Outback, mais il semble que les plans de Ford aient changé. Nous verrons bien.