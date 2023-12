La Ford Focus de première génération a fait ses débuts au Salon de l'automobile de Genève en 1998 et est rapidement devenue l'un des modèles les plus importants de l'entreprise.

Bien que son avenir semble très incertain à l'heure actuelle, vers la fin des années 1990, elle a ouvert la voie à une nouvelle ère dans la fabrication des voitures compactes grâce à son design distinctif et à ses caractéristiques avancées.

Un modèle développé principalement en coopération entre les équipes britanniques et allemandes de Ford, qui a connu un succès international.

Pourquoi nous l'aimons ?

Bonne question ! La Ford Focus a gagné une place spéciale dans le cœur des passionnés d'automobile et des conducteurs de tous les jours pour de nombreuses raisons. Son attrait repose sur une combinaison de facteurs, à commencer par son design révolutionnaire.

La Focus originale s'est éloignée de l'esthétique traditionnelle des voitures compactes en adoptant la philosophie de style New Edge introduite à la fin des années 1990. Le résultat est un extérieur polarisant mais captivant, qui attire l'attention et distingue le modèle de ses concurrents.

L'une des principales raisons de l'admiration générale dont jouit la Focus réside dans ses prouesses techniques. L'introduction du système de suspension arrière Control Blade, par exemple, a marqué un bond en avant en matière de maniabilité et de confort de conduite pour une voiture compacte.

Les ingénieurs, dirigés par Richard Parry-Jones, ont mis au point une suspension arrière multibras indépendante et peu encombrante, la meilleure de sa catégorie, qui offre des performances élasto-kinématiques exceptionnelles. Cette innovation a contribué à la précision de la direction de la Focus, à la maîtrise supérieure de la carrosserie et à la douceur de la conduite sur différents terrains.

Bien entendu, les passionnés de Ford se souviendront toujours de la première génération de Focus pour ses versions performantes. Des modèles SVT les plus subtils du marché américain à la Focus RS dotée d'un moteur turbo de 2,0 litres, la voiture compacte offrait des performances décentes aux conducteurs débutants et semi-professionnels. Et bien sûr, la Focus RS WRC a été une voiture de rallye couronnée de succès avec un certain nombre de triomphes prestigieux dans le championnat du monde des rallyes.

Quand la voiture a-t-elle fait ses débuts ?

En Europe, Ford a lancé la Focus de première génération en juillet 1998. Disponible initialement en version trois portes à hayon, berline quatre portes et break cinq portes, la gamme Focus s'est élargie en 2002 avec l'introduction d'une version cinq portes à hayon. Elle est restée en production pour le marché européen jusqu'en 2005, tandis que l'Amérique du Nord l'a conservée jusqu'en 2007. L'Argentine et le Brésil ont été les derniers marchés à abandonner la Focus originale environ un an plus tard.

Comment était-elle positionnée dans la gamme ?

Positionnée comme une voiture compacte du segment C en Europe, la Focus est rapidement devenue une pierre angulaire de la gamme Ford. Elle a réussi à combler le vide laissé par la vieillissante Ford Escort. La Focus étant stratégiquement placée au cœur du segment de marché le plus important en termes de volume.

Aux États-Unis, Ford disposait à l'époque d'une gamme de voitures beaucoup plus large et la Focus a été positionnée comme une voiture abordable plus petite que la Taurus, la Mustang, la Crown Victoria et la Contour.

Quels sont les moteurs de la Focus ?

La Focus de première génération proposait un large éventail de moteurs pour répondre aux différentes préférences en matière de performances. Sur le Vieux Continent, des moteurs à essence de 1,4, 1,6, 1,8 et 2,0 litres étaient disponibles sur toute la gamme, avec une puissance allant de 74 à 212 chevaux. Un moteur diesel de 1,8 litre a été proposé dès le premier jour et a ensuite été mis à jour avec la technologie Common Rail sur la Focus Mk1 restylée.

S'est-elle bien vendue ?

La Ford Focus a été un succès commercial à l'échelle mondiale. Malgré son style radical, en particulier dans la version à hayon, la voiture a trouvé un écho auprès des consommateurs du monde entier. Aux États-Unis, où Ford avait traditionnellement du mal à vendre ses modèles européens, la Focus est devenue l'une des dix voitures les plus vendues peu de temps après son lancement.

De plus, la Focus a joué un rôle crucial dans l'arrêt du déclin de la part de marché de Ford en Europe, en se vendant exceptionnellement bien au Royaume-Uni. Au total, plus de cinq millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde. Il est intéressant de noter que Ford a construit 4 501 Focus RS Mk1, toutes numérotées individuellement. La rumeur veut que toutes ces voitures aient été vendues au prix d'une perte de 5 000 dollars pour l'entreprise.

Le succès de la Focus a été souligné par des récompenses prestigieuses. Elle a été élue voiture de l'année en 1999 et a remporté le prix de la voiture nord-américaine de l'année en 2000.