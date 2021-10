Apparue en 2018, la quatrième génération de Ford Focus reçoit en cette fin d'année 2021 un restylage de mi-carrière afin de rester dans la course face à des concurrentes toujours plus affûtées. Comme souvent chez Ford, les restylages ne bouleversent pas complètement les codes de la voiture, même si les changements opérés sont bien visibles au premier coup d'œil.

D'emblée, vous remarquerez sa nouvelle face avant, avec une calandre revue et le logo venant se positionner en son centre. La signature lumineuse des optiques a été légèrement modifiée, et toutes les versions reçoivent désormais, de série, les phares à LED. De dos, les modifications sont un peu moins perceptibles, puisque seuls les feux changent avec, là encore, une nouvelle signature lumineuse.

Cette version ST-Line reçoit quelques éléments esthétiques empruntés à la ST.

Suivant les finitions, il est possible d'avoir plusieurs philosophies avec une seule et même voiture. Ainsi, la finition Titanium joue plutôt la carte de l'élégance et du raffinement, la version ST-Line possède l'accastillage de la ST, toujours au catalogue, mais avec des motorisations moins véloces, tandis que la variante Active se donne des airs de baroudeuse avec ses protections de bas de caisse et de passages de roue. Ces finitions sont aussi bien disponibles sur la berline que le break.

La Ford Focus restylée en version break dotée de la finition Active.

Passons désormais à l'intérieur avec, là aussi, quelques évolutions notables, comme l'arrivée d'un nouvel écran tactile de 13,2 pouces. Il intègre la dernière génération de SYNC 4, avec plus de fluidité et une ergonomie aussi plus soignée, et le retrait de quelques sous-menus qui avaient tendance à compliquer la navigation. Désormais, l'écran rassemble les commandes de la climatisation, libérant ainsi la console des boutons physiques traditionnels. La voiture reçoit également, de série, le système d'instrumentation numérique sur un écran de 12,3 pouces

Les dimensions n'évoluant pas, l’habitabilité est identique à celle des versions actuelles, même si le volume du coffre affiche quelques litres supplémentaires grâce à un double plancher. La berline revendique 358 litres, contre 341 litres jusqu'ici, et le break passe de 575 à 593 litres.

Si la plupart des constructeurs ont largement réduit leur offre de motorisations, ce n'est pas le cas de la Focus, qui propose encore du choix à ses clients. Ford propose toujours plusieurs variantes essence et diesel, avec ou sans micro-hybridation, mais aussi une version fonctionnant à l'E85.

De quoi combler le fait que la Focus n'ait pas encore succombé à la mode de l'hybride rechargeable ou de l'électrique ? Pas sûr, mais cette proposition est intéressante à plus d'un titre. Au rayon des vraies nouveautés, les blocs essence peuvent désormais être associés à une transmission robotisée à double embrayage à sept rapports.

La Ford Focus ST restylée en action.

Essence :

1,0 litre EcoBoost 100 et 125 chevaux BVM6

1,0 litre EcoBoost mHEV 125 et 155 chevaux BVM6 ou Powershift 7

1,0 litre EcoBoost 125 chevaux E85 BVM6 ou Powershift 7

2,3 litres EcoBoost 280 chevaux BVM6 ou BVA7

Diesel :

1,5 litre EcoBlue 95 et 120 chevaux BVM6 ou BVA8

2,0 litres EcoBlue 150 chevaux BVM6 ou BVA8

2,0 litres EcoBlue 190 chevaux BVM6

Concernant les équipements, c'est plutôt complet, comme la génération sortante, avec, entre autres, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux, la recharge par induction, la technologie Matrix LED comme énoncé plus haut, l’assistance d’intersection, l'écran d'instrumentation de 12,3 pouces ou encore l’alerte de danger sur le trajet.

Les prix ne devraient pas évoluer et le ticket d'entrée devrait se situer aux alentours de 22 000 euros, comme la précédente phase. La commercialisation de la Ford Focus restylée interviendra au premier trimestre 2022.