Quatre ans plus tard, la Ford Fiesta est mise à jour. L'ovale bleu a présenté l'ensemble de la gamme renouvelée, y compris les versions Active et ST.

Avec un style revu, un équipement encore plus complet et technologique et de nouvelles motorisations mild hybrid, voici toutes les nouveautés de la Ford Fiesta revisitée.

Habitacle revisité

En termes d'esthétique, la Fiesta restylée se reconnaît au nouveau design du pare-chocs avant, qui intègre deux "moustaches" chromées de chaque côté de la calandre. La calandre a été redessinée et comporte le logo Ford, tandis que les phares sont à LED de série sur toute la gamme.

Les versions haut de gamme, en revanche, sont dotées de feux LED matriciels. Les feux arrière présentent de nouveaux graphismes et une teinte légèrement plus foncée, tandis que la ST se reconnaît à ses détails en noir brillant à l'avant. La ST peut également être commandée avec une couleur verte.

Dans l'habitacle, Ford présente une instrumentation numérique de 12,3 pouces avec des graphiques configurables. De nouvelles options de sellerie sont également proposées, la ST étant disponible avec des sièges sport dotés d'appuis-tête intégrés et de renforts latéraux plus prononcés pour un meilleur soutien latéral.

Plus de couple et un mode Track pour la ST

Les moteurs changent également. La Ford Fiesta ST est toujours animée par un moteur trois cylindres de 1,5 litre développant 200 ch, mais le couple a été augmenté de 10 % pour atteindre 320 Nm. Le sprint de 0 à 100 km/h et la vitesse maximale restent respectivement de 6,5 secondes et 230 km/h.

La ST reçoit également le mode de conduite Track qui remplace le mode Eco pour un contrôle de stabilité moins invasif et une conduite plus amusante.

Comme pour les Fiesta et Active ordinaires, les motorisations mild hybrid essence de 100 et 125 ch restent disponibles. En alternative à la transmission manuelle à 6 vitesses, les versions 125 ch peuvent être choisies avec la transmission automatique à double embrayage à 7 vitesses.

Les commandes de Ford seront ouvertes à l'automne et les premières livraisons sont attendues au début de 2022. La société n'a pas encore annoncé les prix pour le marché français.