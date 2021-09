Le patron de Ford, Jim Farley, n'a pas totalement exclu l'idée de proposer à ses clients européens le nouveau Ford Bronco, malgré un contexte particulier sur le Vieux Continent, où la voiture jugée trop polluante n'est plus forcément la bienvenue. Sauf si elle est équipée d'un moteur électrique. Jim Farley pense que le Bronco pourrait surtout être un redoutable concurrent à la star du segment en Europe, à savoir le Land Rover Defender.

"J'attends simplement que les gars [Ford Europe] se décident", a déclaré Jim Farley à nos confrères d'Auto Express lors de l'évènement Goodwood Revival.

À la question : "Est-ce que le Bronco pourrait fonctionner en Europe ?", le patron de Ford n'y a pas été par quatre chemins : "Absolument, il fonctionnera. Quand je vois tous ces Defender autour de moi, c'est certain. Je pense qu'il fonctionnerait bien". Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, sur le papier, la comparaison avec le Defender est assez pertinente, car les deux modèles, en plus d'avoir sensiblement la même philosophie, sont de dimensions similaires.

Il n'y a guère qu'au niveau des équipements et des motorisations que le Defender pourrait vraiment tirer son épingle du jeu. Le 4x4 anglais dispose de plusieurs motorisations allant de 200 à 400 chevaux sur notre marché (voire 525 chevaux avec le V8 5,0 litres en commande spéciale), tandis que le Bronco dispose, pour le moment, de deux motorisations de 300 et 330 chevaux. L'arrivée d'une version Raptor devrait lui permettre d'afficher encore un peu plus de chevaux sous le capot.

Avant de vous précipiter dans votre concession Ford la plus proche, gardez bien à l'esprit que l'arrivée du Bronco en Europe est loin d'être actée. Et si jamais elle l'est, le Bronco n'arriverait pas avant plusieurs mois, notamment en raison des problèmes de production qui retardent d'ores et déjà les livraisons aux États-Unis.