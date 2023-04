Shelby nous a toujours habitués à des supercars avec des V8 rugissants, mais avec la transition vers l'électrique, les choses sont appelées à changer. En témoigne cette Mustang Mach-E GT, la première voiture électrique de la marque Shelby, qui circule depuis longtemps non seulement aux États-Unis, mais aussi dans de nombreuses régions du monde.

Il n'est pas surprenant que la Shelby Mustang Mach-E GT soit produite exclusivement pour les clients européens à 100 exemplaires, un nombre qui rend hommage au 100e anniversaire de la naissance de Carroll Shelby.

Dans le respect de la tradition

Le SUV électrique modifié par le constructeur américain se distingue principalement par ses nombreuses caractéristiques esthétiques. Conformément à la tradition de la marque, on retrouve les bandes classiques qui traversent le Ford dans le sens de la longueur, tandis que le nom "Shelby" est bien visible sur le côté.

Shelby Mustang Mach-E GT

De plus, les designers se sont laissés emporter dans l'utilisation de la fibre de carbone en mettant la main sur le splitter, le capot, les prises d'air et les coques de rétroviseurs. Pour réduire encore le poids (bien que Shelby ne précise pas de combien la Ford a réellement "maigri"), de nouvelles jantes en alliage ont été installées, chacune étant plus légère d'environ 2 kg.

Elle "sonne" comme une GT500

Ceux qui connaissent Shelby savent qu'il faut s'attendre à un travail substantiel sur le moteur. Dans ce cas, cependant, le groupe motopropulseur électrique de 487 ch de la Mustang Mach-E n'a pas été touché pour éviter d'affecter sa fiabilité et de compromettre la sécurité.

Sous la carrosserie, en revanche, quelques modifications ont été apportées, comme une nouvelle suspension qui a encore abaissé la voiture (là encore, Shelby ne donne pas de détails).

Shelby Mustang Mach-E GT

Et pour ceux qui ne veulent pas renoncer au V8, l'entreprise s'est associée à Borla, l'une des plus grandes marques de systèmes d'échappement au monde, pour créer un son qui fait écho à celui de la GT500, y compris pour les changements de vitesse.

La Shelby électrique sera disponible à la commande à partir du mois de juillet. L'ensemble des modifications est vendu 24 900 euros, plus environ 85 000 euros pour la Mustang Mach-E GT.