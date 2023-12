Pour les fêtes de fin d'année, le conducteur de ce Tesla Cybertruck a voulu se faire plaisir en allant chercher lui même son sapin de Noël. Seulement, après avoir quitté le sentier pour se rapprocher au plus près des sapins, il s'est retrouvé coincé dans un champ enneigé. Ironiquement, ce sont deux pick-ups Ford à essence qui ont dû venir à sa rescousse.

Cette scène s'est produite sur le sentier Corral Hollow OHV Trail, près de Kit Carson, en Californie, qui traverse la forêt nationale de Stanislaus. Il s'agit d'un itinéraire "modérément difficile", selon All Trails. La première vidéo ci-dessous montre le Cybertruck luttant pour sortir d'une ornière boueuse. La deuxième vidéo, après la photo, montre le pick-up en acier inoxydable de retour sur la route, relié par une corde à un Ford Super Duty.

Un Cybertruck en version "Release Candidate"

La mention "RC" bien visible sur le côté du Cybertruck indique qu'il s'agit d'une version "Release Candidate" du pick-up. Il est donc possible que ce modèle n'ait pas toutes les capacités que l'on retrouve sur un modèle de production.

Le post Instagram montre que le pick-up électrique n'a "pas de bloqueurs en raison de problèmes logiciels". Cependant, la vidéo ne le confirme pas car nous ne voyons que la roue avant du côté passager qui tourne. Le Cybertruck de série est disponible avec un différentiel de blocage à l'avant. Le double moteur à vecteur de couple à l'arrière signifie qu'un différentiel traditionnel n'est pas nécessaire.

Un problème de logiciel

Matt Chambers, qui a posté la vidéo sur Instagram (ci-dessus), a expliqué à Motor1 que le conducteur du pick-up Tesla effectuait des tests hivernaux. Un problème de logiciel a fait que l'antipatinage n'a pas fonctionné.

Ce Cybertruck n'avait pas non plus de points de récupération et "devait être doucement tiré par les composants de la suspension", a déclaré Matt Chambers. Cependant, le pick-up de série a des crochets de chaque côté du bouclier inférieur.

Des mauvais pneus

Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans le post Instagram, la deuxième vidéo offre une vue décente des pneus du pick-up, qui semblent être des pneus toutes saisons. Ils ont une certaine bande de roulement, mais pas assez pour ces conditions. Compte tenu de la pente ascendante et de la neige glissante, la technologie tout-terrain du Cybertruck ne sera d'aucune utilité si les pneus ne parviennent pas à s'accrocher au sol.

À en juger par la saleté visible au début de la première vidéo, le conducteur du Cybertruck a passé un certain temps à faire patiner les pneus du pick-up avant que les autres conducteurs ne viennent à sa rescousse. Il s'est également éloigné de la piste.

Il semble qu'il s'agisse davantage d'un excès de confiance de la part du conducteur du Cybertruck que d'un problème lié à la Tesla. Avec les mauvais pneus, même le Ford Super Duty qui a sauvé la Tesla pourrait avoir des problèmes si la situation était inversée.