Le segment des SUV compacts a débuté l'année avec l'arrivée du Ford Kuga 2024, un restylage de mi-carrière pour l'un des modèles les plus populaires de l'Ovale bleu. Un nouveau look, plus de technologie, des moteurs presque entièrement électrifiés et un adieu définitif au diesel sont les principales caractéristiques avec lesquelles le SUV compact américain, produit à Valence, défie ses concurrents.

Parmi eux, le Citroën C5 Aircross, commercialisé depuis 2022 dans une version remaniée et avec une gamme de moteurs allant du thermique classique au rechargeable. Nous les avons fait s'affronter dans un challenge roue contre roue. Voici tout ce qu'il faut savoir.

L'extérieur

Avec le restylage, le Ford Kuga est devenu plus anguleux et sportif. Les changements se concentrent à l'avant où apparaît une calandre redessinée, flanquée de nouveaux blocs optiques à développement horizontal. En bref, il est difficile de le confondre avec la version précédente. Avec ses 4,61 mètres de long, il conserve ses proportions habituelles, sans se laisser tenter par une face arrière qui fait un clin d'œil à l'univers des SUV coupés.

Au lieu de cela, le Citroën C5 Aircross a une forme plus douce et plus arrondie. Les Airbumbs mal-aimés du constructeur français sont toujours présents au bas des portes pour les protéger des chocs accidentels. L'avant est caractérisé par le grand double chevron au centre, placé dans un élément qui s'étend d'un côté à l'autre, donnant naissance aux groupes de lumières qui bifurquent aux extrémités. La longueur s'arrête à 4,5 mètres, soit 11 cm de moins que son rival.

Ford Kuga 2024 Citroen C5 Aircross

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Ford Kuga 4,61 mètres 1,88 mètres 1,66 mètres 2,71 mètres Citroën C5 Aircross 4,5 mètres 1,84 mètre 1,67 mètres 2,73 mètres

L'intérieur

L'intérieur du Ford Kuga 2024 est plus mature et technologique que la version précédente. Le tableau de bord est dominé par le grand écran de 13,2 pouces (également de série) du système d'info-divertissement SYNC 4, qui est toujours connecté et intègre désormais les commandes de climatisation. Un choix qui, à notre avis, dégrade légèrement l'ergonomie. Mais c'est la tendance actuelle.

Il y a bien sûr l'assistant vocal, activé par la phrase "Hey, Ford" ou "OK, Sync". Viennent ensuite Android Auto et Apple CarPlay, également sans fil, et la connectivité 5G pour les mises à jour logicielles OTA. L'instrumentation est numérique, affichée sur un écran de 12,3 pouces. Sur le tunnel central, le sélecteur de transmission circulaire demeure, libérant de l'espace pour divers supports d'objets.

Bien que les dimensions intérieures soient restées inchangées, l'espace augmente, en particulier dans le coffre, qui revendique jusqu'à 533 litres en configuration cinq places grâce à la banquette coulissante qui, lorsqu'elle est complètement reculée, ramène la capacité à 412 litres, tandis qu'avec "tout en bas", elle atteint 1 534 litres.

Ford Kuga 2024, l'intérieur

Le tableau de bord du Citroën C5 Aircross est très proche de celui de son concurrent. Il y a un écran central surélevé d'une diagonale maximale de 10 pouces et très peu de boutons physiques en dessous. Ici aussi, la climatisation est commandée par l'écran. Il n'y a pas d'assistant vocal avancé et, de plus, Android Auto et Apple CarPlay n'ont pas de connectivité sans fil. L'instrumentation est numérique, très claire et affichée sur un écran de 12,3 pouces.

L'arrière est confortable, mais l'espace pour les jambes des personnes assises à l'arrière n'est pas particulièrement généreux, tandis que l'espace pour la tête est suffisant, même pour les personnes de grande taille. Ici aussi, la banquette arrière peut coulisser longitudinalement et les dossiers se rabattent individuellement, ce qui offre une grande modularité. La capacité du coffre varie en fonction de la motorisation choisie et s'échelonne de 466 à 580 litres jusqu'à un maximum de 1 630 litres, avec un double fond pratique pour ranger les petits objets ou les câbles de recharge pour les versions rechargeables.

Citroën C5 Aircross, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Capacité du compartiment à bagages Ford Kuga 12,3" 13,2" 412-533-1,534 litres Citroën C5 Aircross 12,3" 10" 580-1 630 litres

466-n.d. litres (PHEV)

Moteurs

Comme indiqué, la grande nouveauté pour le Ford Kuga 2024 réside dans l'abandon du moteur diesel. Il fonctionne désormais uniquement à l'essence, accompagné ou non de moteurs électriques, avec un schéma full hybrid ou rechargeable et des puissances allant de 150 à 243 ch avec deux ou quatre roues motrices. La boîte de vitesses manuelle est maintenue, uniquement pour le 1.5 turbo essence, tandis que le reste de la gamme est associé à une boîte automatique.

En revanche, le Citroën C5 Aircross conserve un moteur diesel, le 1.5 BlueHDi de 130 ch, flanqué du classique 1.2 PureTech turbo essence de 130 ch, également dans une version mild hybrid de 136 ch. Il y a également deux groupes motopropulseurs rechargeables de 180 et 225 ch. La transmission est toujours et uniquement à traction avant, et les boîtes de vitesses sont, selon les moteurs, manuelles à 6 rapports ou automatiques à 8 rapports.

Ford Kuga 2024 Citroen C5 Aircross

Modèle Essence Diesel Hybride léger Hybride complet Plug-in Ford Kuga 1.5 150 CH n.d. n.d. 2.5 180 CH (2WD)

2.5 183 CH (AWD) 2.5 243 CH (AWD) Citroën C5 Aircross 1.2 130 CH 1.5 130 CH 1.2 136 CH n.d. 1.6 180 CH

1.6 225 CH

Prix

Les prix du Ford Kuga 2024 commencent à 39 490 euros. De série, la version de base offre des jantes en alliage de 17 pouces, des feux à LED, des feux de route automatiques, des vitres arrière teintées, une climatisation automatique bizone, la recharge sans fil des smartphones, un écran central de 13,2 pouces, une instrumentation numérique, le freinage d'urgence automatique, un régulateur de vitesse, la reconnaissance des panneaux de signalisation et bien plus encore.

Le Citroën C5 Aircross, quant à lui, démarre à 33 300 euros. L'équipement de série comprend des jantes en alliage de 18 pouces, des feux à LED, un écran de 8 pouces, une instrumentation numérique, une climatisation automatique bizone, des capteurs de stationnement arrière, un régulateur de vitesse et une suspension Advanced Comfort.