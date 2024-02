Les réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions ont contraint les constructeurs automobiles présents en Europe à réduire le nombre de cylindres et à ajouter des turbocompresseurs. En conséquence, le marché des voitures neuves en 2024 est dominé par des modèles équipés de moteurs à trois et quatre cylindres. Cependant, la Ford Mustang défie les pronostics. La pony car a toujours un gros V8 sous son capot, le familier Coyote de 5,0 litres à aspiration naturelle.

Voici maintenant la mauvaise nouvelle. En Europe, Ford a lancé la septième génération de la voiture de performance avec un V8 considérablement revu. La Mustang GT de série développe 440 chevaux. L'Ovale bleu a donc dû sacrifier 40 chevaux pour se conformer aux lois plus strictes du vieux continent. Pour ne rien arranger, le couple a également été réduit, puisque le moteur ne peut plus produire que 540 newtons-mètres. C'est 28 Nm de moins que la version utilisée en Amérique du Nord.

Ford Mustang 2024 (Europe)

Les chiffres mis à part, ceux d'entre nous qui vivent sur le Vieux Continent devraient être reconnaissants que Ford a réussi à lancer une voiture V8 à l'ère du "downsizing". Elle reste suffisamment musclée, mais si vous n'êtes pas d'accord, il y a aussi la Dark Horse, plus chère.

La Mustang vedette pour l'Europe développe 448 ch et 540 Nm de couple, ce qui signifie qu'elle est privée de 52 ch et de 28 Nm de couple. Elle peut être équipée d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Dans ce cas, le sprint à 100 km/h se fait en 5,2 secondes pour atteindre 263 km/h au maximum. La boîte de vitesses automatique à dix rapports permet d'obtenir une puissance de 448 ch et 540 Nm. La boîte automatique à dix rapports permet d'aller beaucoup plus vite, en 4,4 secondes, mais la vitesse maximale est inférieure à 250 km/h.

Au sommet de la hiérarchie, la Mustang GTD sera commercialisée aux États-Unis à la fin de cette année ou au début de 2025. Outre le prix de départ exorbitant d'environ 300 000 dollars, il faudra obtenir l'approbation de Ford pour en acheter une. La branche européenne de la société n'a pas précisé si elle avait l'intention de vendre une version hardcore avec le V8 suralimenté de 5,2 litres développant plus de 800 ch.