Comme nous vous l'avions évoqué il ya peu, Ford a voulu perpétuer une longue tradition en mettant aux enchères la première Ford Mustang Dark Horse 2024, au nom d'une œuvre de bienfaisance. On sait aujourd'hui que la voiture de sport américaine à bien été vendue à la Barrett-Jackson's Scottsdale, le samedi 27 janvier pour 375 000 $, soit environ 345 956 euros au taux de change actuel. On a vu pire pour une voiture normalement proposée aux alentours de 60 850 dollars.

Cette toute première Dark Horse est peinte en bleu ambré métallisé. Bien qu'elle soit belle à regarder, son atout le plus important reste son bon vieux V8 atmosphérique de 5,0 litres, qui développe 500 chevaux et quelques 566 nm de couple. Toute cette puissance est gérée par une boîte de vitesses manuelle Tremec à six rapports. Pas mal, mais il ne faut pas oublier que la Muscle Car pèse tout de même 1803 kg.

À l'assaut du diabète

L'équipement de cette Ford , vendu aux enchères, comprend des sièges sport Recaro, des bandes décoratives et les packs Handling et Appearance, pour plus de sportivité. On trouve également une suspension MagneRide, un différentiel arrière Torsen K-brace et quatre pneus Pirelli Trofeo RS sur des jantes en quinconce qui font également partie des améliorations apportées par l'usine.

Malgré le succès de cette vente, il est bon de rappeler que la première Mustang de nouvelle génération a été vendue pour 490 000 $ lors de la même vente aux enchères, il y a un an (soit environ 452 067 €). De plus, cela faisait plus de vingt ans que la Muscle Car n'avait pas reçu une nouvelle plaque signalétique et ce châssis "VIN 001" restera ainsi à jamais le premier. Ford affirme que la totalité du prix de vente sera inversée à l'organisation caritative de la Fondation de recherche sur le diabète juvénile (FRDJ), qui travaille à prévenir et à traiter le diabète de type 1. Une noble cause, d'autant plus que chaque année, rien qu'en Europe, le taux d'enfants diabétiques augmente de 3 % par an (selon le site naître et grandir), ce qui correspond à 79 000 cas en plus annuellement.

