Saleen a été l'un des premiers préparateurs, aux États-Unis, à travailler sur la nouvelle Ford Mustang. En avril dernier, le magasin a publié une image teaser de la muscle car qu'il était en train de construire. À présent, Saleen lance la Mustang White Label 2024 (voir ci-dessous) avec des modifications de conception substantielles et des améliorations de la puissance.

Bien que la voiture ne soit pas radicalement différente, des modifications ont été apportées à la partie avant, notamment une nouvelle bouche d'aération sur le capot et un nouveau séparateur dans la partie inférieure du pare-chocs avant, ce qui confère à la Mustang un design plus aérodynamique. Le style semble beaucoup plus subtil que celui de la Mustang Dark Horse, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose.

L’un des changements les plus évidents, à l’arrière, est le nouvel aileron proéminent. Le diffuseur de pare-chocs reste pratiquement inchangé au-delà d’une ligne jaune qui traverse tout le bas de la voiture ainsi que les pneus. Cette ligne est également visible sur le pare-chocs avant et sur la calandre, à côté du logo Saleen.

Bientôt 800 ch sous le capot ?

Mais qu’en est-il des chiffres ? Cette nouvelle Mustang GT génère 480 chevaux grâce à son moteur V8 atmosphérique de 5,0 litres. Saleen a légèrement augmenté cette puissance à 510 ch, ce qui la rend 10 ch plus puissante que la Mustang Dark Horse originale de Ford. Saleen affirme que ce V8 conserve son économie de carburant d'origine et offre "une conduite facile". D'autres améliorations de performances incluent une nouvelle suspension Gen 5 Racecraft, ainsi que des freins Saleen.

Le préparateur souhaite au moins 61 990 $ (soit 56 280€) pour la nouvelle Mustang White Label 2024, ce qui en fait un prix presque identique à celui de la Mustang Dark Horse d'entrée de gamme qui a un prix de départ de 62 150 $ (soit 56 444€). Aucune information détaillée n'est actuellement disponible, mais Saleen indique que des modèles Yellow Label et Black Label, plus puissants, suivront bientôt avec respectivement 745 ch et 800 ch.

Que ce soit à travers les modèles du constructeur ou grâce à des préparateurs, Mustang a de quoi faire rêver depuis ce début d'année. Outre les différentes versions de la Dark Horse, comme la R ou la Nascar, la nouvelle GTD a également vu le jour au moins d'août.

