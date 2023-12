Sur le papier, on pourrait penser que la Ford Mustang Dark Horse devrait l’emporter assez facilement sur la plupart des autres membres de la gamme Mustang. Dotée de 500 chevaux et de la boîte automatique à 10 vitesses, elle est l'actuelle championne des performances de sa famille.

En toute logique, elle ne devrait pas avoir de soucis à se faire face à une Mach 1 de la génération précédente avec sa boîte manuelle à six vitesses, n'est-ce pas ?

La Mach 1 est sortie en 2020 et Ford a peaufiné le V8 de 5,0 litres pour produire 480 chevaux, soit seulement 20 chevaux de moins que la Dark Horse. Ce chiffre est tombé à 470 au cours des années suivantes, mais il reste à peu près équivalent à celui de la nouvelle GT. Mais cela sera-t-il suffisant pour nous offrir un match serré ?

L’atout de la Mach 1

Avant de débuter la course, il y a tout de même une autre information à savoir. La Mach 1 en question n'est pas fortement modifiée, mais elle n'est pas d'origine non plus. La vidéo mentionne une mise à niveau du système d'échappement et un réglage du moteur pour le carburant E85.

Aucune puissance spécifique n’est mentionnée, mais de tels changements devraient amener la Mach 1 au-delà de 500 ch. La Mustang Dark Horse n'a pas de telles améliorations mais elle est équipée d'un drag pack et de pneus très adhérents. Et même si les puristes adorent passer les vitesses manuellement, on ne peut nier que la boîte automatique à 10 vitesses traverse les rouages pratiquement à la perfection.

Les prédictions d'avant-course donnent la Dark Horse vainqueur sur la plupart des manches mais la Mach 1 n’a pas dit son dernier mot et c'est lors de la deuxième manche que les choses deviennent intéressantes.

Avec un meilleur départ, la Mach 1 n’a aucun mal à l’emporter face à sa cousine. Le réglage E85 a certainement aidé, mais nous ne pouvons pas ignorer le conducteur qui réussit des changements de vitesse rapides avec la boîte à six vitesses. Par ailleurs, la vidéaste n’hésite pas à comparer la situation, entre les deux concurrentes, à celle de Flash Mcqueen et Jackson Storm, au début du film Cars 3 et c’est franchement bien trouvé.

Au final, la Mach 1 remporte trois victoires contre seulement une pour la Dark Horse. Il est peut-être temps de voir ce que la nouvelle Mustang fait avec sa propre mélodie E85. En parlant de bruit, n’hésitez pas à monter le volume avant chaque départ car le son produit par ces V8 enragés mérite d’être écouté comme il se doit.

