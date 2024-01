La nouvelle année ne commence pas sous les meilleurs auspices pour certains. Nous ne parlons pas seulement du propriétaire de cette Ford Mustang de sixième génération, que l'on voit ici avec son arrière-train dépassant d'une maison d'Indianapolis, dans l'Indiana. Vraisemblablement, quelqu'un vit là, et il y a maintenant un trou béant dans le mur, à environ un mètre du sol. Et oui, le fait que la maison se trouve sur Shelby Street ne nous a pas échappé.

L'accident s'est produit le 5 janvier dernier vers 13 heures, heure locale, selon le service des pompiers d'Indianapolis. À leur arrivée, les pompiers ont trouvé le conducteur toujours à l'intérieur. Des photos montrent la voiture bien calée sur le côté de la maison, mais à quelques mètres de hauteur.

Selon un post Facebook des pompiers, la Mustang était la seule voiture impliquée. Le conducteur a pu sortir de la voiture par ses propres moyens et s'est rendu à l'hôpital pour une évaluation. Il n'a pas été fait mention de la présence de personnes dans le bâtiment, et malgré le carnage, il ne semble pas y avoir de blessés graves. Le département indique qu'il ne sait pas comment l'accident s'est produit et que la police d'Indianapolis mène l'enquête.

Le département de la police d'Indianapolis n'a pas été en mesure de fournir des informations supplémentaires lorsque Motor1 l'a contacté. Un appel au service des pompiers d'Indianapolis nous a renvoyés à la police, ce qui nous laisse avec ce que nous pouvons voir des photos.

Les éraflures sur le talus montrent clairement la trajectoire de la Mustang, mais elle devait rouler très vite pour finir dans le mur. La vue de l'arrière montre la voiture posée sur une sorte de plate-forme, probablement le sol de la maison. On peut également voir sous cet angle qu'il s'agit d'une GT. Mais le vrai mystère, ce sont les dégâts sur le pare-chocs arrière droite. Ils n'ont pas été causés par la maison, et le panneau de signalisation que l'on voit sur une capture d'écran de Google Maps de la zone est toujours en place. De nombreuses questions restent sans réponse.

Si nous obtenons plus d'informations sur la façon dont cela s'est produit, nous ferons une mise à jour. Au moins, il n'y a pas eu de blessés graves dans cet incident, mais nous pensons sérieusement que la Mustang va tirer sa révérence après une ultime cascade sur Shelby Street ... Tout un symbole.