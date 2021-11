Même dans un véhicule aussi imposant qu'un Mercedes-Benz Sprinter à empattement long, une utilisation intelligente de l'espace est essentielle pour en faire un bon van aménagé. Ce nouveau projet de Van Life Builds, basé au Royaume-Uni, va bien au-delà. Il s'agit peut-être de l'un des intérieurs les plus beaux et les plus spacieux, sans parler des aménagements extérieurs comme les hamacs et l'immense terrasse sur le toit.

Croyez-le ou non, ce van a commencé sa vie comme un véhicule de livraison. Le client s'est adressé à Van Life Builds pour le transformer en véhicule de travail et de loisir. Le résultat est un Sprinter plutôt quelconque à l'extérieur, mais l'intérieur présente un contraste étonnant entre le noyer foncé et le blanc dans un design chaleureux qui utilise chaque centimètre carré. Les sièges avant pivotent pour former un canapé cachant le tableau de bord, et faisant face à une banquette qui peut aussi se transformer en canapé pour salon.

Ainsi, six personnes peuvent s'asseoir face à face à l'avant du véhicule. Deux tables pivotantes peuvent être installées, créant ainsi un grand espace de travail ou une table à manger suffisamment grande pour que chacun puisse manger confortablement. Un porte-bouteilles intégré permet de ranger les boissons, tandis que la cuisine comporte une cuisinière à gaz à deux feux.

Il y a également un branchement en propane à l'extérieur pour y installer un gril, et vous trouverez un petit réfrigérateur sous la cuisinière pour garder vos courses au frais. Les couvercles en noyer de la cuisinière et de l'évier augmentent l'espace du comptoir, et il y a même un porte-vaisselle intégré pour stocker la vaisselle.

Une salle de bain complète avec toilettes et douche se trouve au milieu, et comme le reste de l'intérieur, elle est tout aussi magnifique. Le lit surélevé se trouve au-dessus d'un grand garage, mais la lucarne au-dessus du lit a quelque chose de spécial. Elle s'ouvre, permettant un accès facile à la vaste terrasse sur le toit pour se relaxer en plein air.

Des hamacs sympas sont suspendus à une galerie de toit personnalisée et pendent juste au-dessus du sol. Un système de chauffage embarqué garde les occupants au chaud pendant les nuits froides.

Honnêtement, nous ne sommes pas sûrs de l'endroit où nous passerions notre temps avec ce van. Entre ses caractéristiques extérieures uniques et son intérieur luxueux et accueillant, c'est le van parfait pour des vacances en toute saison.