Dans notre quête quasi quotidienne de camping-cars bon marché, notre collègue Javier Llorente est tombé sur une "trouvaille" sensationnelle : une Citroën C15 transformée en camping-car et qui est à vendre !

Immédiatement, nous avons cherché à en savoir plus sur cette voiture, qui promet robustesse et fiabilité. Si, en plus, le prix demandé est bon marché, cela devient une évidence. Le vendeur souhaite le céder pour 12 995 £, soit seulement 15 195 € au taux de change actuel. Comme vous l'avez peut-être deviné, la voiture est vendue en Grande-Bretagne et a un volant à droite.

Galerie: Citroën C15 camping-car

19 Photos

Officiellement, ce véhicule prend le nom de Nu Venture Junior et est conçu pour deux personnes. En effet, il ne comporte que deux sièges avec ceinture de sécurité pour le voyage, le reste étant occupé par un espace aménagé.

D'après l'annonce, ce C15 très spécial a passé son dernier contrôle technique (12 mois avant la prochaine inspection) et est livré avec une garantie de six mois pièces et main-d'œuvre.

Comme vous pouvez le voir sur ces photos, il est équipé d'une cuisinière à deux feux, d'un évier, d'un réfrigérateur, d'un grill, de l'électricité et de l'eau à bord, ainsi que de rideaux et de stores pour préserver son intimité. Tout semble être en bon état et dans un style vintage que nous apprécions particulièrement.

Le salon dispose de deux fauteuils et d'un canapé, qui, d'après ce que nous avons compris, peut également être utilisé comme lit. Bien sûr, il y a aussi une petite table où vous pouvez manger confortablement.

Cette voiture a 57 168 miles, soit 92 022 kilomètres. C'est peu pour de nombreuses Citroën C15 qui parcourent généralement des centaines de milliers de kilomètres sans tomber en panne. D'ailleurs, le moteur est un moteur diesel de 1,9 litre, probablement de 70 ch, associé à une boîte manuelle à cinq vitesses.

Parmi les garanties énumérées par l'annonceur figurent le fait que le véhicule n'est pas enregistré comme volé, qu'il n'a pas été radié, et qu'il n'a pas été importé ou exporté au cours de son histoire.

Quoi qu'il en soit, après avoir lu toutes ces informations, vous voudrez certainement en savoir plus sur cette voiture. La meilleure chose à faire est de cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires.