Avant d'arriver sur le marché, toutes les nouvelles voitures doivent passer des tests pour être homologuées. La Gordon Murray T.50 ne fait pas exception, bien que son prix de vente soit de 2,6 millions d'euros HT et qu'elle ne soit produite qu'à seulement 100 exemplaires.

Ces tests permettent aux constructeurs de s'assurer que leur nouveau modèle réponde à tous les critères en matière de sécurité et de fiabilité. Cette vidéo montre le prototype de développement de la Gordon Murray en train de se faire maltraiter, mais c'est pour la bonne cause, bien que certaines images puissent être douloureuses pour les passionnés que nous sommes.

La Gordon Murray T.50 XP1 roule sur des pavés et des nids de poule, saute d'une rampe, s'écrase sur une bordure en acier et se coince sur un tas de gravillons. Ces tests ont été pensés afin de s'assurer que la voiture se comporte correctement et que ses airbags ne se déploient pas de manière inappropriée. La T.50 XP1 semble passer tous les tests avec brio, elle va enfin pouvoir prendre une retraite bien méritée dans le musée Gordon Murray Automotive avant la livraison des modèles de série.

Cette supercar ne fait absolument rien comme les autres. Son moteur V12 atmosphérique est développé par Cosworth, mais au lieu de produire une cavalerie délirante, la T.50 se contente d'une "simple" puissance de 663 ch et 467 Nm de couple. Elle nage à contre-courant, et se permet même d'embarquer une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Enfin, son poids ne dépasse pas la tonne, il est de 957 kg à sec.

On ne pouvait pas terminer la rédaction de cet article sans évoquer sa turbine visible à l'arrière qui permet à la voiture de coller à la route. Elle mesure 40 cm de diamètre et fonctionne grâce à un moteur électrique de 48V. Elle peut atteindre un régime de 7000 tr/min.