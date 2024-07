Profitant de son passage aux 24 Heures du Mans, Motor1.com a pu s'entretenir avec Matthias Hossann, Directeur du Design de Peugeot, créateur de la désormais indémodable icône Peugeot e-Legend et responsable de tracer l'avenir de la marque.

Dans les lignes qui suivent, nous nous entretenons avec Hossann sur les éléments qui marqueront l'identité des prochains lancements de Peugeot, sur la manière de lutter contre les Chinois ou sur la création sans limites, chez un designer qui a commencé sa carrière au sein du groupe Stellantis en "dessinant" la deuxième génération de la Citroën C3, qui prend plaisir à chaque projet et pour qui sa meilleure voiture "sera toujours la suivante".

Comment le langage du design se traduit-il pour la 9X8 de course ?

Je considère la 9X8 comme l'une des voitures les plus excitantes que l'on puisse voir sur la piste [dans le WEC]. Lorsque l'on crée une voiture de course, tout est question de performance. Mais lorsque le projet 9X8 a été lancé, nous avons eu l'occasion d'y intégrer beaucoup plus d'ADN de marque, en raison de la réglementation.

Dans le passé, les voitures d'endurance manquaient un peu d'identité de marque et de design. Pour un non-spécialiste, il était difficile de savoir de quelle voiture il s'agissait. Dès le début du projet, nous avons donc travaillé avec Peugeot Sport Engineered pour mettre en œuvre notre ADN d'une manière plus radicale que sur une voiture de série.

Je pense que la voiture a trouvé un bon équilibre entre design et performance, avec des détails uniques tels que la signature lumineuse, qui, la nuit au Mans, rend la voiture instantanément reconnaissable comme une Peugeot, mais aussi avec la nouvelle livrée, qui a été conçue par mon équipe.

Peugeot 9X8 aux 24 Heures du Mans 2024

Le nouveau Hypersquare sera-t-il la prochaine révolution de la marque ?

Au début de l'année dernière, lors du CES à Las Vegas, nous avons dévoilé un concept car appelé Peugeot Inception, qui était plus qu'un simple concept. C'était un manifeste, la vision de la marque pour l'avenir. Un nouveau langage de design pour Peugeot, avec un nouveau volant, qui n'est plus un volant en fait, mais un dispositif de conduite.

Cela est possible grâce à la technologie by wire (pas de connexion physique entre le volant et les roues), qui est très intéressante en termes d'agilité et de performance de conduite et que nous voulons exploiter en termes de design.

C'est pourquoi nous avons opté pour une forme universelle, rectangulaire et très confortable à conduire, qui fera son apparition dans certaines voitures de série en 2026. Elle changera l'expérience de conduite, elle augmentera le plaisir de conduire. En bref, elle augmentera l'excitation, et c'est ce que nous voulons incarner dans notre prochaine génération d'intérieurs.

Peugeot Inception concept 2023, le volant

Ce projet émane-t-il des concepteurs ou est-il l'œuvre d'ingénieurs ?

Si vous suivez la logique intérieure de Peugeot, depuis 10 à 12 ans, nous avons conçu un intérieur fort, avec ce que nous appelons un concept de cockpit haut [i-Cockpit], avec un petit volant et des informations au-dessus.

Nous avions déjà une idée de ce que serait la prochaine génération de ce concept, accompagné de la technologie by wire, qui n'est pas nouvelle, mais il est temps de la mettre sur le marché dans une voiture de série.

Grâce à cette technologie, il n'est pas nécessaire de tourner le volant plus de deux fois, ce qui rend le véhicule plus agile. Nous avons discuté avec les ingénieurs, nous avons également testé quelques voitures, quelques prototypes, et nous avons pensé que c'était la technologie parfaite à mettre en œuvre pour construire la prochaine génération d'expérience de conduite pour Peugeot. Pour accompagner cette technologie, nous avons créé un volant unique, un nouveau dispositif. Le processus s'est déroulé dans l'ordre suivant.

Peugeot Inception concept 2023, design intérieur

Cette forme rectangulaire est-elle meilleure que l'empiècement Tesla ?

Lorsque nous l'avons conçu, honnêtement, nous avons créé, je ne sais pas, 30 volants différents. Nous avons presque tout essayé en termes de forme. Et nous l'avons fait de manière très pragmatique. En fait, nous avons fait des tests, et chacun a une façon différente de conduire une voiture. Mais lorsque vous utilisez quelque chose comme le Yoke, cela peut être difficile pour certains utilisateurs.

C'est pourquoi nous avons imaginé cette forme rectangulaire, qui est confortable. Comme nous sommes une marque généraliste, nous devons concevoir une voiture pour presque tout le monde. C'était le point de départ, nous avons essayé différentes formes jusqu'à ce que nous arrivions à la forme rectangulaire, qui est différente et emblématique.

Le fait que nous ayons conçu ce volant de cette manière crée également une nouvelle interaction avec la voiture, et aussi parce que nous voulons attirer un public plus jeune. Les volants rectangulaires sont l'avenir. Je l'espère.

Matthis Hossan remporte le Car Design Award 2021

Quelle était la particularité de la Peugeot E-Legend ?

Elle avait quelque chose de spécial. C'était incroyable : lorsque nous avons lancé la voiture, nous ne nous attendions pas à une telle réaction de la part des gens. Nous avons trouvé un équilibre intéressant entre le respect des règles établies par Peugeot et la projection de l'ADN de la marque dans le futur.

Nous avons été clairs et, honnêtement, dans le passé, nous avons envisagé la possibilité de le faire. Mais comme vous le savez, nous nous concentrons sur la création de projets rentables. C'est pourquoi la E-Legend n'a pas été mise en production.

Peugeot E-Legend Concept

Un design rétro, intéressant ou une perte de temps ?

Je ne pense pas que ce soit idiot. Je pense que cela dépend de la marque que l'on porte. Cela peut être intéressant, mais en même temps, cela peut être dangereux si l'on joue trop avec. Il est parfois bon d'utiliser un certain héritage, mais il arrive un moment où il est difficile de se régénérer si l'on regarde trop dans le rétroviseur.

Dans le cas de Peugeot, il s'agit de l'une des plus anciennes entreprises automobiles au monde. Mais en même temps, quand on se concentre trop sur le passé, il est difficile de se tourner vers l'avenir. Pour moi, c'est une question d'équilibre.

La question principale aujourd'hui est de savoir comment Peugeot sera compétitif à l'avenir, face à tous les nouveaux venus. Chaque semaine, il y a une nouvelle marque dans le monde. Je pense donc que le défi est là pour Peugeot. Il ne s'agit pas vraiment de penser au design rétro. Il s'agit de savoir ce qui rendra Peugeot unique face à toute cette concurrence.

Peugeot e-Legend Concepty Peugeot 504 Coupé

La clé pour se différencier des marques chinoises ?

On peut acheter la technologie, on peut tout acheter. On peut acheter une marque, mais il est difficile d'acheter un patrimoine. C'est quelque chose qui ne s'invente pas, ce "patrimoine". Et je pense que c'est ce qui est fantastique avec Stellantis, parce que nous sommes 14 marques, mais toutes différentes et avec une histoire forte. Je pense que c'est quelque chose que nous devons mettre en avant, parce que c'est quelque chose qui ne s'achète pas.

Est-il possible de concevoir sans limites ?

C'est une question difficile, mais honnêtement, je pense qu'il est difficile de concevoir des choses sans aucune limite. Pour moi, il est bon de concevoir des choses lorsque l'on a des limites, car c'est là que l'on peut être créatif.

La plupart du temps, il est tout aussi passionnant de concevoir une 9X8 ou une camionnette. Cela peut être tout aussi compliqué, parce que vous avez un tel niveau de contraintes que vous devez trouver le bon niveau et atteindre le bon angle pour faire ressortir l'ADN de Peugeot.

Je suis toujours enthousiaste à l'idée d'un projet, car pour moi, c'est comme repartir de zéro. J'adore concevoir une voiture, qu'il s'agisse d'une citadine, d'une camionnette ou d'une voiture de sport.

Je pense que c'est la magie du design, parce qu'il faut être créatif, quel que soit le sujet, il faut repousser les limites, il ne faut pas être conservateur dans la conception.

Peugeot 9X8 aux 24 Heures du Mans 2024

Quelle est votre évaluation de l'i-Cockpit ?

Nous avons commencé avec le i-Cockpit il y a environ 12 ans, et il y a déjà plus de 12 millions de voitures en circulation avec ce concept, une architecture unique de Peugeot. Et comme nous l'avons déjà dit, ce concept va encore évoluer avec Hypersquare, la prochaine étape de la nouvelle génération de l'i-Cockpit.

Nous allons donc poursuivre cette architecture. C'est intéressant, car en tant que l'un des plus anciens constructeurs automobiles au monde, nous montrons que nous pouvons nous réinventer. Et je pense que c'est aussi une façon de battre tous les nouveaux concurrents, grâce à la créativité.