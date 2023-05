Mercedes-Benz est en train de simplifier sa gamme de véhicules à deux portes. La SLC, le coupé de Classe S, le cabriolet de Classe S et l'AMG GT Roadster appartiennent désormais à l'histoire, mais un tout nouveau modèle est en cours de développement et remplacera les versions coupé et cabriolet de la Classe C et de la Classe E. On pense que ce nouveau modèle s'appelle la Classe CLE et il recevra, éventuellement, une version AMG haut de gamme.

Cette dernière déclaration n'est pas qu'une hypothèse, une nouvelle vidéo montre un prototype AMG CLE 63, parcourant le Nürburgring avec sa carrosserie entièrement camouflée. Il s'agit de la version à toit rigide du modèle et un cabriolet fait également partie du plan. Ce n'est pas la première fois que nous voyons le coupé rapide sur la piste légendaire et la voiture a l'air très calme dans les virages.

Adieu V8

Il manque quelque chose, cependant. Comme vous pouvez l'entendre par vous-même dans la vidéo, il n'y a pas de rugissement du V8 pour accompagner le crissement des pneus. C'est simplement parce que même le modèle le plus chaud développé par AMG de la famille CLE n'aura pas les fameux huit cylindres sous le capot. Il est largement admis que le CLE partagera ses fondements et sa technologie avec la Classe C, similaire à la CLK il y a des années, et la variante 63 comportera très probablement un groupe moto-propulseur électrifié de 2,0 litres.

Si tel est le cas, cette configuration hybride utilisera un moteur à essence à quatre cylindres turbocompressé soutenu par un moteur électrique pour une puissance combinée de 671 chevaux et 1019 Nm de couple. Dans la C63, cette configuration est suffisante pour une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes environ, et le même nombre pourrait également être attendu pour le coupé et le cabriolet CLE. En passant, le coupé GLC / GLC en version AMG 63 recevra également le même moteur.

Nous avons vu pas mal de prototypes des tests CLE à différents endroits et nous nous attendons à ce que les modèles réguliers commencent à faire leurs débuts plus tard cette année. Nous ne pouvons pas confirmer quand la version de marque AMG arrivera, mais on peut supposer que cela ne se produira pas en 2023.