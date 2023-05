Mercedes-Benz a confirmé que la production du CLS s'achèvera le 31 août 2023. Et il ne s'agit pas de la fin du modèle actuel de troisième génération, mais de la fin de la série dans son ensemble. C'est un porte-parole de la filiale australienne de l'entreprise qui a fait part de cette information à CarExpert.

La concurrente de l'Audi A7 Sportback a déjà été retirée de la gamme en Australie, car elle ne figure plus dans le configurateur en ligne de Mercedes Australie. Le représentant local du constructeur automobile a déclaré qu'il n'acceptait plus de commandes, les clients étant redirigés vers la Classe E (W214) récemment lancée:"Les commandes ont été suspendues et la production de l'actuelle CLS sera arrêtée en août de cette année en préparation de la nouvelle Classe E".

Galerie: Mercedes-Benz CLS (2021)

24 Photos

L'arrêt imminent de la CLS ne serait pas une surprise, étant donné que ces derniers mois, on a spéculé à plusieurs reprises sur l'abandon et la préférence de la classe E aux lignes épurées. La marque premium veut supprimer plusieurs modèles, et il semble que la CLS soit malheureusement l'un d'entre eux.

Pour rappel, la Classe S Coupé, la Classe S Cabriolet et l'AMG GT Cabriolet sont déjà mortes. De plus, la Classe C Coupé et Cabriolet ainsi que la Classe E Coupé et Cabriolet fusionneront en une seule paire CLE Coupé/Cabriolet. Selon les rumeurs, la Classe A serait elle aussi sur le point de disparaître, tout comme la Classe B. On suppose que ces deux voitures compactes seront retirées du programme après la fin des modèles récemment remaniés.

Alors que certains véhicules seront supprimés, de nouveaux arrivants sont prévus. Nous avons déjà vu le SUV Maybach EQS, et il sera suivi d'un roadster SL portant le même double logo M. Des véhicules ultra-exclusifs de la "série MYTHOS" arriveront également, tout comme une EQG entièrement électrique. Une plateforme électrique AMG EA adaptée aux voitures de sport sera lancée en 2025, après que le concept AMG Vision en ait donné un avant-goût.

Enfin, le Handelsblatt rapporte qu'une"Classe G bébé" à moteur thermique et/ou électrique devrait être lancée en 2026.