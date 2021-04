Dans l'Hexagone et ailleurs dans le monde, l'Audi A7 n'existe que sous une seule forme : Sportback. Bientôt, la berline coupée doit faire de la place à une toute nouvelle carrosserie qui ne sera toutefois pas commercialisée partout dans le monde.

En effet, les clients chinois ont des demandes et des attentes différentes des Européens. Là-bas, les acheteurs raffolent des grandes berlines. Les fabricants le savent parfaitement, d'ailleurs, Audi et ses compères commercialisent des voitures que l'on ne retrouve pas chez nous. Des exemples ? En voici : Audi Q5 L, Peugeot 508 L, Mercedes-AMG A 35 L, etc.

Bientôt, le constructeur d'Ingolstadt lancera une version rallongée et non-coupée de sa belle A7. Son nom est tout trouvé, Audi A7 L. Elle a déjà été aperçue par les photographes espion (voir ci-dessous) alors qu'elle était en cours d'essai par les ingénieurs d'Audi, mais aujourd'hui, nous vous proposons de la découvrir sans aucun camouflage.

Des photos ont émergé sur les réseaux sociaux montrant l'arrière de l'Audi A7 L lors du tournage d'un spot publicitaire. Cette version ressemble comme deux gouttes d'eau à l'A7 que nous connaissons si bien, à la différence près que la ligne de toit retombe plus brutalement pour créer une carrosserie tricorps.

La production de l'Audi A7 L se déroulera en Chine, dans l'usine de Shanghai. Selon nos informations, elle sera lancée au cours du premier semestre 2021. Elle viendra épauler les modèles déjà en vente comme les Audi A8 L et A6 L. La nouvelle venue devrait d'ailleurs partager les motorisations avec l'Audi A6 L, à savoir, des moteurs essence et diesel de petite cylindrée pour respecter les normes en matière de pollution. Des motorisations hybrides ne sont pas à exclure.

Parallèlement aux versions rallongées du marché chinois, Audi accélère sur l'électrique. La marque allemande a d'ores et déjà confirmé l'arrivée prochaine des Audi Q4 e-tron et Q6 e-tron. D'autres nouveautés sont attendues, la liste des modèles e-tron ne fera que s'allonger.