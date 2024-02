Abarth est en pleine phase de transition. En effet, la marque au Scorpion poursuit son électrification avec la 600e. Celle-ci suit les traces de la 500e en se concentrant encore plus sur la puissance et l'expérience de conduite. Cependant, la marque n'oublie pas ses origines et n'est pas encore prête à retirer ses modèles à moteur thermique.

Preuve en est, le lancement de la 695 75th Anniversary, une édition spéciale réalisée pour célébrer comme il se doit les 75 ans de la naissance de la marque.

1 368 exemplaires de 180 ch

La "75th Anniversary" (dont le prix n'a pas encore été annoncé par Abarth) est disponible en seulement 1 368 exemplaires, un nombre qui fait référence au célèbre moteur 1.4 T-Jet d'une cylindrée de 1 368 cm3. Ce moteur est équipé d'un turbocompresseur Garrett GT 1446 qui délivre 180 ch et 250 Nm de couple à 3 000 tr/min. La vitesse maximale est de 225 km/h, tandis que l'accélération de 0 à 100 km/h est de 6,7 secondes et est accompagnée du son des échappements Record Monza.

Abarth 695 75th Anniversary Les jantes de 17 pouces de la 75th Anniversary Abarth 695 75th Anniversary vue du toit

Équipée d'amortisseurs Koni FSD, cette édition spéciale présente une livrée unique, avec une touche distinctive représentée par un logo dédié visible à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur le toit se trouve le symbole du scorpion, tandis que sur les côtés se trouvent des autocollants exclusifs en forme de piston.

L'équipement comprend également des logos Abarth dorés, des vitres arrière teintées, des jantes en alliage doré de 17 pouces et un système de freinage haute performance avec des disques ventilés et percés de 305x28 mm et des étriers Brembo noirs.

À bord de la 75th Anniversary

À l'intérieur de la 695, on trouve un tableau de bord recouvert d'alcantara noir et de nouveaux sièges en carbone réalisés en collaboration avec Sabelt. Ces derniers sont ornés de surpiqûres spécifiques et du logo "75th Anniversary".

Abarth 695 75th Anniversary, l'intérieur

L'équipement de l'Abarth comprend une radio DAB de 7 pouces, un écran numérique TFT de 7 pouces et la connectivité CarPlay et Android Auto, ainsi que la climatisation automatique, le système audio Beats et le système de navigation. De plus, l'édition limitée offre une connectivité étendue avec les fonctionnalités Mopar Connect, qui comprennent My:Assistant, My:Remote Control, My:Car et My:Journey.