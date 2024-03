La nouvelle Renault 5 électrique ne se résume pas à son porte-baguette et à son levier de vitesses personnalisable. La marque française met tout en œuvre pour rendre la renaissance de la R5 encore plus intéressante tout en gagnant un peu d'argent. La boutique en ligne de la marque regorge déjà de produits dérivés, et certains d'entre eux sont vraiment cool.

Celui qui a tout d'abord attiré notre attention est le lecteur de cassettes, qui faisait fureur à l'époque de la précédente génération de la Renault 5. Fabriqué en aluminium et équipé de prises pour casque et microphone, le lecteur de cassettes portable Player5 est doté de la technologie Bluetooth et d'une fonction lecture/enregistrement. La batterie rechargeable a une autonomie de 10 heures et Renault offre une cassette vierge de 60 minutes.

Vous disposez également d'un crayon pour rembobiner la cassette, une phrase qui n'a de sens que si vous avez passé un certain âge. Le tout pour 180 euros.

Les produits dérivés de la Renault 5 électrique

96 Photos

Vous pouvez aussi acheter un circuit électrique de 3,8 mètres de long. Il est livré avec des modèles à l'échelle 1:43 du prototype Renault 5 de 2021 et du concept Turbo 3E. Les deux modèles sont dotés de phares fonctionnels et d'un mode "turbo" avec un bouton dédié sur les manettes. Il vous en coûtera 115 euros.

Un autre produit que nous avons trouvé intéressant est un casque de 200 euros avec feu de freinage et clignotants intégrés. Vous pouvez également opter pour un jeu de trois boules en acier inoxydable d'une valeur de 110 euros pour jouer à la pétanque.

Outre des articles divers tels que des bonnets, des pulls, des chaussettes, des planches à roulettes, des crayons, des voitures à pédales et des modèles réduits de différentes tailles, il y a quelques articles bien plus coûteux.

Vous pouvez dépenser la coquette somme de 2 700 euros pour un vélo ou 3 000 euros pour une planche de surf. Vous pouvez aussi mettre la main à la poche pour acheter un baby-foot qui coûte la somme astronomique de 4 200 euros. Il est conçu par le fabricant français de baby-foot Bonzini et pèse 80 kg.

En ce qui concerne la voiture elle-même, Renault a déclaré que la nouvelle R5 serait vendue à partir de 25 000 euros. Une version plus chère suivra plus tard dans l'année, lorsque Alpine présentera l'A290.