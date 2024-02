La nouvelle Renault 5 n'a pas encore été officiellement présentée, mais Alpine travaille déjà depuis un certain temps sur une version sportive de la petite électrique française.

Après avoir montré le prototype A290_β en mai dernier, la marque tricolore a commencé les essais sur route. Récemment, l'A290 est revenue se montrer dans la neige avec une carrosserie encore complètement camouflée.

Changements par rapport au concept

En termes d'esthétique, il est clair que la version finale de l'Alpine A290 ne s'éloignera pas trop du prototype. Toutefois, l'un des principaux changements sera le passage d'une carrosserie à deux portes à une carrosserie à quatre portes.

Alpine A290, nouvelle photo espion

De plus, le design distinctif des jantes, avec une découpe carrée au centre, semble devoir rester inchangé, bien que l'on s'attende à ce que la taille de ces dernières utilisées sur la version de production soit plus petite que les grandes jantes de 20 pouces montées sur le concept.

Les photos d'espionnage montrent un pare-chocs avant au design agressif, bien qu'il soit complètement camouflé pour le moment. Le capot présente des éléments aérodynamiques inhabituels, tandis que les phares présentent un détail graphique en forme de X.

En ce qui concerne l'intérieur, l'A290 abandonnera la configuration du siège conducteur central du prototype et adoptera un cockpit plus traditionnel, tandis que la technologie embarquée devrait être largement héritée de la Renault 5.

Moteurs et prix

L'Alpine A290 devrait être proposée en deux versions, la plus puissante développant jusqu'à 270 ch. Les deux versions seront à traction avant, mais il n'y a pas encore de détails sur l'autonomie et la vitesse de charge.

Alpine A290, nouvelle photo espion

Les prix ? Si la Renault 5 est attendue aux alentours de 25 000 euros, l'Alpine devrait coûter entre 33 000 et 35 000 euros en raison de ses motorisations plus puissantes et de son look encore plus élaboré et agressif.

Photo : Stefan Baldauf