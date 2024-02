Le Toyota RAV4 a été l'un des premiers SUV de l'histoire. Il a évolué au fil du temps en termes de motorisations et de technologies et depuis quelques années, il n'est plus proposé qu'avec des motorisations hybrides, complètes ou rechargeables : deux versions qui se différencient principalement par la taille du coffre.

Le modèle 2024, qui peut déjà être commandé à partir de 41 500 euros, a été légèrement remanié par les designers de l'entreprise, qui ont introduit une nouvelle face avant avec des phares plus ailerons et plus agressifs et un nouveau système d'infodivertissement plus grand. Voici ses dimensions :

Toyota RAV4 : les dimensions

Le Toyota RAV4 mesure 4,60 mètres (4 600 mm) de long , soit 10 cm de moins que son rival le Honda CR-V, avec une largeur de 1,85 mètre (1 855 mm), une hauteur de 1,69 mètre (1 690 mm) et une distance entre les centres des roues avant et arrière, de 2,69 (2 690 mm). Ses proportions en font un SUV de taille moyenne, notamment en termes de longueur.

Toyota RAV4 GR Sport

Toyota RAV4, l'espace intérieur et le coffre

L'intérieur du Toyota RAV4 est rationnel et bien conçu. En effet, le SUV japonais donne l'impression d'être une voiture vraiment prête à tout et qui a l'intention de perdurer dans le temps. Tous les matériaux qui l'habillent sont d'excellente qualité, la partie supérieure du tableau de bord étant souple.

L'habitabilité est quelque chose qui a toujours distingué le modèle japonais. Le RAV4, surtout dans sa dernière génération, est en effet très spacieux, même à l'arrière. Il est juste dommage que les sièges ne puissent être rabattus qu'en mode 80/20.

Toyota RAV4, intérieur Aventure Toyota RAV4

Le coffre du RAV4 est l'un des plus grands de sa catégorie, avec une forme assez régulière et ne variant que de quelques litres si l'on opte pour une version hybride rechargeable. La capacité avec cinq occupants passe d'un minimum de 520 litres dans cette dernière à un maximum de 580 litres dans les versions full hybrides avec une batterie plus petite, des valeurs similaires à celles offertes par des breaks beaucoup plus grands.

En ce qui concerne les moteurs, le SUV japonais n'est disponible qu'avec le 4 cylindres de 2.5L combiné soit à la technologie hybride complète, avec un ou deux moteurs électriques dans le cas de la traction avant ou intégrale, ou à la technologie plug-in, qui ajoute une batterie plus importante de 18,1 kWh pour près de 80 km d'autonomie sans émissions (déclarée selon le cycle WLTP).

Motorisation Puissance Alimentation électrique Transmission 2,5 VHE 218 CV Essence + électrique Avant, transmission automatique CVT 2.5 HEV AWD-i 222 CV Essence + 2 électriques Transmission automatique CVT intégrale 2.5 PHEV AWD-i 306 CV Essence + 2 électriques Transmission automatique CVT intégrale

Toyota RAV4 GR Sport

Toyota RAV4, des concurrents aux dimensions similaires

Le segment du Toyota RAV4, qui concerne les voitures d'une longueur comprise entre 4,50 et 4,70 mètres, est riche en propositions, surtout de la part des marques généralistes. Par exemple, nous trouvons le Honda CR-V et le Nissan X-Trail, tous deux également originaires du Japon, ou le nouveau Volkswagen Tiguan et l'Opel Grandland en provenance d'Allemagne. Presque toutes ces marques proposent des versions entièrement hybrides et rechargeables.