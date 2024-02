Au fil des ans, des modèles classiques tels que les berlines et les compactes à cinq portes ont été transformés en SUV, afin de mieux répondre à un public de plus en plus "affamé" de modèles surélevés. C'est également le cas de la Toyota Corolla qui, fin 2021, a donné naissance à la Toyota Corolla Cross, un SUV compact représentant la troisième variante de ce qui fut pendant des années la voiture la plus vendue au monde.

Le segment a aussi vu, en 2023, l'arrivée du Honda ZR-V, un nouveau modèle qui, dans la gamme du constructeur nippon, se positionne entre le HR-V et le CR-V. Naturellement, le ZR-V est doté d'une propulsion hybride, comme ses "frères" et le Toyota rival.

Extérieur

En termes de design, le Toyota Corolla Cross n'a rien en commun avec la berline et le break. Il a été pensé pour optimiser l'espace intérieur et adopter une allure musclée mais pas lourde. Avec ses 4,46 mètres de long, il ressemble plutôt à un Yaris Cross sous stéroïdes, avec une calandre aux dimensions généreuses, des blocs optiques avant et arrière horizontaux, des protections en plastique bien visibles sur les profils et une lunette arrière légèrement inclinée pour donner du dynamisme sans pénaliser la capacité de chargement.

Toyota Corolla Cross Honda ZR-V

Le Honda ZR-V répond par des lignes encore plus souples et des formes plus douces, qui ne manquent cependant pas de "muscles" aux bons endroits, avec une longueur qui atteint 4,57 mètres. Le dessin général reprend celui du concurrent avec un nez dans lequel s'insèrent des blocs optiques horizontaux, des protections en plastique (brillants, pour alléger l'ensemble) et une partie arrière traditionnelle, bien loin du monde des SUV coupés.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Toyota Corolla Cross 4,46 mètres 1,8 mètre 1,62 mètre 2,64 mètres Honda ZR-V 4,57 mètres 1,84 mètre 1,62 mètre 2,65 mètres

Intérieur

Rationalité et technologie : c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'intérieur du Toyota Corolla Cross, qui soigne à peu près tout en termes de style et de matériaux, presque tous rigides au toucher mais toujours assemblés à la perfection.

Au centre du tableau de bord se trouve l'écran en porte-à-faux de 10,5 pouces du système d'infodivertissement qui, avec le Cross, a une nouvelle version du logiciel, avec des graphismes encore très simples mais plus rapides et plus réactifs que par le passé. Actualisable en OTA, il est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, également sans fil. L'instrumentation est numérique, affichée sur un écran de 12,3 pouces.

Toyota Corolla Cross, l'intérieur

L'espace est bon, bien qu'il faille renoncer à un peu de volume dans le coffre si l'on choisit la version à quatre roues motrices (433 contre 390 litres). Le design du compartiment est régulier et le seuil suffisamment bas. Les dossiers se rabattent selon un schéma 60/40, formant une petite marche. Les passagers arrière sont à l'aise et disposent de beaucoup d'espace dans toutes les directions, même ceux qui se trouvent au milieu n'ont pas à se préoccuper du tunnel. Au centre se trouvent les bouches d'aération et deux prises USB-C.

Le tableau de bord du Honda ZR-V, dont l'intérieur est habillé de nombreux matériaux doux au toucher, présente une disposition similaire à celle du concurrent avec un écran central en position surélevée et un logiciel simple dans son graphisme et très complet, les différents systèmes de mirroring étant également en mode sans fil. L'instrumentation numérique offre de nombreuses informations, complétées par l'affichage tête haute projeté directement sur le pare-brise.

Le compartiment à bagages offre une capacité minimale de 390 litres et, comme sur le Corolla Cross, il est doté d'un seuil bas, de sorte que le chargement et le déchargement ne nécessitent pas d'effort particulier. Ici aussi, les sièges se rabattent selon un schéma 60:40, ce qui offre beaucoup d'espace supplémentaire avec un design homogène. La banquette arrière est confortable, mais elle n'est pas parfaitement plate au milieu. Il y a des bouches d'aération et deux prises USB-C.

Honda ZR-V, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Écran central Capacité coffre Toyota Corolla Cross 12,3" 10,25" 433 à 1 402 litres

390 à 1 402 litres (iAWD) Honda ZR-V 9" 10,2" 390 à 1 312 litres

Motorisations

Le Toyota Corolla Cross et le Honda ZR-V ont deux façons différentes d'être des véhicules entièrement hybrides. La première s'appuie sur le groupe motopropulseur classique de Toyota, le moteur à combustion interne et le moteur électrique fonctionnant tantôt seuls, tantôt à l'unisson en fonction de la situation. L'hybride parallèle classique.

Le Corolla Cross est disponible en deux configurations : avec le moteur 1,8 litre de 140 ch ou le 2,0 litres de 197 ch, ce dernier étant également disponible en version à intégrale AWD-i, avec l'ajout d'un second moteur électrique à l'arrière.

Le ZR-V, quant à lui, utilise le même groupe motopropulseur que ses frères et sœurs, à savoir un moteur 2,0 litres essence à cycle Atkinson et deux moteurs électriques, pour un total de 184 ch. Dans ce cas, cependant, l'électrique et le thermique fonctionnent l'un après l'autre : vous démarrez toujours en électrique seul et le 2,0 litres est appelé à recharger la batterie. Si l'on appuie fortement sur l'accélérateur ou si l'on dépasse les 80 km/h, le moteur thermique se met en marche, tandis que l'électrique fonctionne "librement" sans donner de mouvement aux roues.

Toyota Corolla Cross, vue arrière Honda ZR-V, vue arrière

Modèle Full hybrid Toyota Corolla Cross 1.8 140 ch

2.0 197 ch

2.0 197 ch i-AWD Honda ZR-V 2.0 184 ch

Prix

Le Toyota Corolla Cross n'est toujours pas disponible en France. À titre informatif, en Italie, les prix commencent à 37 800 euros pour la version 1,8 litre de 140 ch et vont jusqu'à 44 100 euros pour la version 2,0 litres AWD-i de 197 ch.

Il existe deux versions, Trend et Lounge, dont l'équipement de série comprend des jantes en alliage de 18 pouces, une instrumentation numérique, un écran central de 10,25 pouces, un chargeur sans fil pour smartphone et le pack Toyota Safety Sense comprenant le freinage d'urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, les dispositifs de maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation et bien plus encore.

Le Honda ZR-V, disponible en deux niveaux de finition, a un prix de départ de 47 450 euros et va jusqu'à 48 950 euros pour le haut de gamme. L'équipement de série comprend des jantes en alliage de 18 pouces, un système d'infodivertissement de 10 pouces, une instrumentation numérique, un système sans clé, un régulateur de vitesse adaptatif, un système de maintien de la trajectoire, un système de freinage d'urgence et d'autres systèmes de sécurité et d'aide à la conduite.