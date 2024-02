La Bugatti Type 59, que vous voyez ici, coûte plus cher que certains véhicules neufs chez les concessionnaires, enfin ceux qui n’ont (presque) pas de malus et qui ne sont pas forcément d’entrée de gamme. Chiffré à 28 020 $ (soit environ 25 800 € au taux de change actuel), ce modèle miniature vous coutera une somme similaire à celle de la Renault 5 électrique ou de la nouvelle Citroën e-C3.

Mais cette Bugatti, même à échelle réduite, est plus une œuvre d’art qu'une voiture. Le modéliste haut de gamme, Amalgam, a représenté le bolide vintage tel qu'il était en 1935, engagé par Jean-Pierre Wimille, à Spa pour le Grand Prix de Belgique. Ce qui rend cette pièce si particulière c'est Wimille lui-même, ou plutôt une son interprétation à l’échelle 1:8 également. Amalgam souhaite créer des modèles de voitures de course plus classiques avec des figures de pilotes précises, c'est pourquoi la société a travaillé avec un studio en Italie pour y parvenir.

Toujours plus de réalisme

Amalgam mentionne des recherches considérables sur Wimillie (vainqueur des 24 Heures du Mans en 1937) dans le cadre du processus de développement, allant bien au-delà de la couleur de sa combinaison de course. Son physique, son teint et même son langage corporel ont été évalués pour créer une silhouette avec une apparence et une pose précises, correspondant à son apparence spécifique pour la course de 1935.

La société a basé le modèle à l'échelle 1:8 sur des scans numériques du numéro de châssis Type 59 59122, actuellement propriété du magnat de la mode Ralph Lauren. Le travail de détail est extraordinaire, depuis les roues à rayons jusqu'aux liaisons par câbles pour les freins, en passant par les cadrans d'instruments sur le tableau de bord, les sangles de capot en cuir et bien plus encore. Les photos montrent la voiture classique dans un état impeccable et après la course, cette dernière inclue de la saleté et de la crasse simulées. Amalgam affirme que le processus de développement a pris 5 000 heures et a nécessité des milliers de pièces.

Ce prix de 25 800 € tient également compte de la rareté du modèle. Amalgam n’en construira que cinq, ce qui le rend plus exclusive que la voiture de course grandeur nature que cette version miniature représente. D’ailleurs, trois exemplaires ont déjà été vendus. Les deux autres seront fabriqués sur commande. Vous pouvez donc choisir entre un état neuf ou un état d'après-course.