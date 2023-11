De la route à la piste, voilà un slogan qui s'applique très bien à différents modèles et encore plus à certaines familles de moteurs qui sont nées pour équiper les voitures de série mais étant facilement adaptables aux voitures de sport et de compétition.

Pratiquement tous les constructeurs automobiles ont eu dans leur histoire plusieurs de ces familles, et en ce qui concerne Renault, l'une des plus intéressantes est la série Cléon-Fonte, ainsi appelée parce qu'elle était produite dans l'usine de Cléon comme la non moins célèbre Cléon-Alu.

De la Renault 5 à Alpine

Cette famille de moteurs essence à quatre cylindres en ligne, dont le vrai nom est "Sierra", a vu le jour au début des années 1960, en 1962 plus précisément. Destinée à se développer avec de nombreuses variantes de cylindrée, jusqu'à cinq, mais toutes comprises entre 1,0 et 1,4 litre, elle présente quelques caractéristiques de base qui resteront inchangées au fil du temps.

Il s'agit notamment du carter en fonte avec vilebrequin à cinq paliers, des cylindres chemisés, de la culasse en aluminium avec distribution latérale unique par chaîne des arbres à cames, des deux soupapes par cylindre et du refroidissement par eau.

Pendant la majeure partie de la période de production jusqu'en 2004, avec les dernières unités, l'alimentation était assurée par des carburateurs simples ou doubles corps, le passage à l'injection n'étant intervenu qu'à la fin.

Renault 5 950 1962

La gamme comprendra naturellement des versions suralimentées, un domaine dans lequel Renault se montrera pionnier, notamment en étant parmi les premiers à proposer des versions turbo de plusieurs de ses modèles, jusqu'à des modèles de compétition tels que la R5 Turbo.

Le moteur 1,0

Le "plus petit" et le plus simple représentant de la série Cléon-Fonte est le 1 litre, en réalité le 950 car la cylindrée réelle est de 956 cm3 (alésage et course de 65 x 72 mm). Il a fait ses débuts, comme la plupart des moteurs de la famille, sur des modèles à moteur arrière tels que la Renault 8 et la Floride, mais il a également été monté plus tard sur la Renault 5 et l'héritière Supercinq, et a également équipé une première version de l'Alpine A110 en 1962. Les puissances varient de 34 à 50 ch environ.

Le moteur 1,1 l de la Renault 9 TC

Le moteur 1,1

La variante 1,1 litre (1 108 cm3) arrive un peu plus tard et, par rapport à l'autre, son alésage est simplement porté à 70 mm. Les puissances vont de 45 à environ 70 ch, mais la liste des modèles l'utilisant s'élargit de façon intéressante.

Chez Renault, outre les 8, 10, 5, 6 et Caravelle, puis les 7, 9 et 11, il est également utilisé sur la fourgonnette Estafette et arrive même sur la Clio, qui l'hérite de la Supercinq. Il est également fourni aux utilitaires DAF 55 et 66 et à la variante Volvo de cette dernière, ainsi qu'à la Matra Djet, qui reçoit la version 70 ch et ultérieurement un développement de 90 ch.

Le moteur de la Matra Djet

Le moteur 1,25

Basé sur le 1,1 l, mais avec un alésage encore augmenté à 74,5 mm et une cylindrée de 1 255 cm3, ce moteur a été monté sur les Renault 8, Alpine A110 et Matra Djet 6 entre le milieu des années 1960 et le début des années 1970, et a été le premier à atteindre et à dépasser les 100 ch.

Un autre moteur similaire, de 1 237 cm3 et 55 ch, a été utilisé sur les Supercinq, 9, 11 et 19 au tournant des années 1990. Son évolution de 1 239 cm3 se retrouve sur la première Twingo, la Clio et l'Express.

Le moteur 1,3

Nouveau par rapport à ses prédécesseurs, le moteur de 1 289 cm3 (alésage et course 73 x 77 mm) a été utilisé entre 1968 et 1981 sur une grande variété de modèles tels que les 5, 12, 15, Estafette et à nouveau le DAF/Volvo 66, avec des puissances allant de 52 à 64 ch.

Renault 18 Turbo 1978

Le moteur 1,4

La version 1 397 cm3 est de loin la plus répandue, non seulement par le nombre de modèles qu'elle équipe mais aussi par le nombre de variantes : on la trouve sur les Renault 5 et Supercinq, 9, 11, 18 également dans les versions Turbo, ainsi que sur le Master de première génération, le tout-terrain Aro 15 et même la Volvo 340, avec des puissances allant de 48 à 120 ch.

Une variante spécifique avec des culasses et des soupapes en V modifiées est utilisée pour les versions les plus puissantes de la Renault 5, l'Alpine atmosphérique de 93 ch et turbo de 110 ch, et enfin sur la puissante R5 Turbo à moteur arrière, où la puissance atteint 160 ch.