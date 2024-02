Voici la nouvelle Maserati GranCabrio, la version décapotable à toit en toile de la GranTurismo qui conserve les quatre places, le puissant moteur 3.0 V6 Nettuno de 550 ch dans la version de lancement Trofeo, la transmission automatique à 8 rapports et la transmission intégrale.

La variante électrique GranCabrio Folgore sera dévoilée plus tard, laissant ainsi l'honneur des débuts à la plus puissante des versions à essence, la GranCabrio de deuxième génération qui reprend un chemin suspendu en 2019.

Maserati GranCabrio 2024 : l'extérieur

Le style de la Maserati GranCabrio 2024 suit celui de sa jumelle à toit rigide en étant élégant et sportif à la fois, avec deux portes et un long capot qui semble se prolonger idéalement dans le pare-brise incliné et entouré d'un cadre solide.

Ce qui distingue clairement la GranCabrio de la GranTurismo, c'est évidemment la capote en toile qui fait ressortir les garnitures intérieures et les quatre sièges lorsqu'elle est ouverte et qui, au contraire, s'intègre parfaitement aux lignes de la voiture lorsqu'elle est fermée.

Maserati GranCabrio (2024), vue de trois-quarts avant

De nombreuses confirmations proviennent de la nouvelle face avant avec des phares développés verticalement, mais également de l'arrière avec une réinterprétation à LED des boomerangs classiques de Maserati, ainsi que du "capot" avant. Les jantes de 21 pouces à l'arrière et de 20 pouces à l'avant sont disponibles en six modèles différents, tandis que la capote en toile est proposée en cinq couleurs : noir, bleu marine, gris titane, gris et grenat.

La Maserati GranCabrio se décline en six couleurs de carrosserie : Bianco Astro, Nero Assoluto, Blu Modena, green metallic, Grigio Incognito et Grigio Maratea Matte. À ces couleurs s'ajoutent 26 teintes spéciales du programme de personnalisation Maserati Fuoriserie.

Maserati GranCabrio 2024 : les dimensions

La nouvelle Maserati GranCabrio, tout comme la GranTurismo, mesure 4,96 mètres de long et 1,95 mètre de large, tandis que sa hauteur est à peine supérieure à celle du coupé (1,36 mètre). L'empattement reste inchangé avec ses 2,92 mètres.

Maserati GranCabrio (2024), vue arrière

La capacité de chargement du coffre arrière n'est que partiellement réduite par l'espace nécessaire pour accueillir la capote ouverte et repliée. Le volume varie de 172 litres avec le toit fermé à 131 litres avec le toit ouvert, contre 310 litres dans la GranTurismo. Le poids à vide est de 1 895 kg.

Dimensions Maserati GranCabrio 2024 Longueur 4 966 mm Largeur 1 957 mm Hauteur 1 365 mm Empattement 2 929 mm Capacité de chargement 131/172 litres Poids à vide (UE) 1 895 kg

Maserati GranCabrio 2024 : l'intérieur et la technologie

L'intérieur de la Maserati GranCabrio est caractérisé par les commandes d'ouverture et de fermeture de la capote électrique qui peut être actionnée jusqu'à 50 km/h. Le toit s'ouvre en 14 secondes et se ferme en 16 secondes.

Pour actionner la capote, vous pouvez choisir de maintenir enfoncé le bouton sur l'écran central ou de déplacer votre doigt vers la gauche et de le maintenir enfoncé pour fermer et vers la droite pour ouvrir.

Maserati GranCabrio (2024), l'intérieur

La GranCabrio est également équipée d'un système de chauffage de la nuque qui souffle de l'air chaud par l'arrière des sièges avant et qui est réglable sur trois vitesses. De plus, un brise-vent peut être installé devant les sièges arrière pour réduire les turbulences dans l'habitacle lorsque le toit est abaissé. Ce dispositif réduit l'habitacle à deux sièges, mais lorsqu'il n'est pas utilisé, il peut être rabattu et rangé dans le coffre.

Le reste de l'habitacle suit les dernières directives de Maserati en matière de style, d'élégance, de matériaux nobles et de finition, avec la réduction des boutons physiques et la présence de commandes de vitesses sur le panneau central entre la climatisation sur un écran de 8,8 pouces et un écran tactile de 12,3 pouces.

Maserati GranCabrio (2024), les sièges avant

Il y a aussi l'instrumentation numérique sur un écran de 12,3 pouces configurable, l'horloge numérique ronde classique sur le tableau de bord, l'assistant vocal qui répond à la commande "Hey Maserati" inclus dans le système multimédia Maserati Intelligent Assistant (MIA), la connectivité sans fil pour Apple CarPlay, Android Auto et Baidu CarLife, ainsi que les services Maserati Connect.

Le système audio Sonus faber est disponible dans la version Premium avec 13 haut-parleurs, un son surround 2D et une puissance de 815 watts, ainsi que dans la version High Premium avec 16 haut-parleurs, un son surround 2D et 3D et un amplificateur de 1 600 watts.

Maserati GranCabrio 2024 : moteurs

L'ensemble de la carrosserie de la Maserati GranCabrio est fabriqué à partir de matériaux solides et légers tels que l'aluminium (65 %), l'acier et le magnésium, pour ne peser que 100 kg de plus que la version fermée de la GranTurismo. Elle est conçue dès le départ pour accueillir des moteurs à combustion et électriques.

Maserati GranCabrio (2024), la face avant

Sur la nouvelle GranCabrio Trofeo, le moteur est le Nettuno 3.0 V6 biturbo avec carter humide, désactivation des cylindres et gestion électronique de la dynamique de conduite Vehicle Domain Control Module (VDCM). La puissance est de 550 ch à 6 500 tr/min et le couple atteint un maximum de 650 Nm à 3 000 tr/min.

Maserati GranCabrio 2024 Moteur V6 biturbo 2 992 cc Puissance 550 BHP Couple 650 Nm Traction Intégrale Boîte de vitesses Automatique à 8 rapports 0-100 km/h 3,6 secondes Vitesse maximale 316 km/h Consommation WLTP 10,6 l/100 km Émissions de CO2 228,1-240,2 kg/km

Il en résulte une vitesse maximale de 316 km/h et un temps d'accélération de 0 à 100 km/h de seulement 3,6 secondes. Il faut 12,2 secondes pour atteindre 200 km/h à partir de l'arrêt.

La répartition du poids est de 51 % à l'avant et 49 % à l'arrière, avec la transmission intégrale et la boîte de vitesses automatique à 8 rapports 8HP75 Gen2. Les quatre modes de conduite sont Comfort, GT, Sport et Corsa, auxquels s'ajoute la fonction ESC-OFF qui désactive toutes les commandes électroniques.

Maserati GranCabrio 2024 : prix et équipements

Les prix de la Maserati GranCabrio 2024 n'ont pas encore été officiellement annoncés, mais on peut supposer qu'ils seront supérieurs d'au moins 20 000 euros à ceux de la GranTurismo, qui coûte aujourd'hui 225 650 euros en version Trofeo. Même la date des premières livraisons n'a pas encore été officialisée.

Maserati GranCabrio (2024), un détail de la Trofeo

Maserati GranCabrio 2024 : les concurrents

Parmi les rares rivales directes de la nouvelle GranCabrio, on trouve la Bentley Continental GTC et la BMW Série 8 Cabrio, deux modèles dont la puissance et le prix sont similaires, ainsi que les quatre places.

D'autres découvertes sportives telles que l'Aston Martin DB12 Volante, la Ferrari Roma Spider, la Mercedes-AMG SL et la Porsche 911 Cabriolet ont une configuration plus +2.