Comme la Veyron avant elle, la Chiron a donné naissance à un nombre incalculable d'éditions spéciales, avec une production encore plus importante (500 contre 450 unités). Mais avant que la nouvelle Bugatti ne fasse ses débuts dans les mois à venir, la maison de Molsheim met en avant le monstrueux W16 sortant pour une nouvelle édition unique.

Basée sur la Super Sport, cette sinistre Chiron porte le suffixe "Hommage T50S". Elle s'inspire de la Type 50S, une voiture de course de 1931. Cette année-là, Bugatti fait ses débuts officiels au Mans, sur l'emblématique circuit de la Sarthe. Six ans plus tard, en 1937, Bugatti triomphe au Mans avec la Type 57G Tank.

Cette Chiron Super Sport fait écho à son prédecesseur en reprenant le même quadrillage pour la calandre en fer à cheval. Celle-ci porte le numéro "5" qui est également présent sur les portières où il a été peint à la main en blanc pour un effet de contraste. Le profil accueille également un graphique "Le Mans 1931" devant les roues arrière, tandis que le dessous de l'aileron arrière actif reprend le tracé du Circuit de la Sarthe.

Bugatti ne précise pas à qui appartient cette voiture, mais il pourrait s'agir d'un Américain si l'on en juge par les marques latérales orange sur les passages de roue. Nous savons que le client fortuné souhaitait une Chiron noire sur noire évoquant l'illustre passé de l'entreprise. À cet égard, même le capot moteur du quadruple turbo de 8,0 litres est un clin d'œil à la Type 50S. Il présente des motifs circulaires similaires avec un effet ornemental de rotation du moteur et une finition "Perlée".

À l'intérieur, l'espace de rangement et les protège-genoux sur le côté de la console centrale ont le même aspect. Le tracé du circuit est également visible, tout comme les magnifiques cartes de porte ornées d'une représentation de la voiture de course de 1931 appliquée à la main. Les sièges, dont les appuis-tête sont ornés d'une inscription "Le Mans 1931" cousue à la main, complètent les détails uniques.

Cette Super Sport a été construite avec le toit en verre optionnel "Sky View" qui augmente la garde au toit de 2,7 centimètres. Il se compose d'une paire de panneaux fixes avec une structure stratifiée et quatre couches intermédiaires pour garder l'habitacle silencieux et frais.

Bugatti ne dit pas combien le propriétaire a payé pour sa Chiron sur mesure, mais nous vous rappelons qu'une Super Sport "de base" était disponible à partir de 3,2 millions d'euros avant les extras.